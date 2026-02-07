Maltempo sull’Italia: piogge persistenti sul versante tirrenico

Connect with us

Published

1 ora ago

on

Flusso atlantico bloccato da settimane, rischio idrogeologico in aumento tra Toscana e Calabria

Il maltempo sull’Italia continua senza tregua anche oggi, sabato 7 febbraio 2026, con piogge diffuse soprattutto lungo il versante tirrenico. Dalla Liguria di Levante fino alla Calabria, le perturbazioni atlantiche stanno colpendo in modo ripetuto le stesse aree, aggravando le condizioni dei territori già saturi d’acqua.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la situazione è legata a una configurazione atmosferica bloccata. Questa dinamica mantiene aperta la cosiddetta “porta atlantica”, favorendo l’arrivo continuo di perturbazioni sulle regioni esposte a ovest e sud-ovest. Il risultato è un quadro di maltempo sull’Italia caratterizzato da precipitazioni persistenti che impediscono al terreno di asciugarsi, aumentando il rischio idrogeologico.

Per trovare una situazione simile bisogna tornare all’inverno 2013-2014, quando una lunga sequenza di perturbazioni colpì soprattutto l’Italia tirrenica, causando accumuli di pioggia record e gravi disagi alla viabilità e ai corsi d’acqua. Anche allora l’anticiclone restò assente, lasciando il Mediterraneo esposto alle correnti umide oceaniche.

Nelle prossime ore il maltempo sull’Italia continuerà a interessare in particolare le regioni tra Toscana e Calabria. I quantitativi più elevati sono attesi sul basso Tirreno. Tra Campania e cosentino tirrenico sono previsti ulteriori accumuli tra 100 e 150 millimetri entro metà della prossima settimana, che si sommeranno alle piogge già registrate nei giorni scorsi.

Una possibile svolta potrebbe arrivare solo dopo San Valentino. Alcuni modelli indicano la discesa di aria artica dalla Finlandia verso l’Europa centrale e successivamente verso l’Italia. In questo scenario, il freddo potrebbe tornare soprattutto al Nord, con possibili nevicate anche in Pianura Padana. Si tratta comunque di una tendenza ancora da confermare, mentre nel breve periodo il maltempo sull’Italia resta la condizione dominante.

Nel dettaglio, sabato 7 febbraio al Nord sono previste molte nubi con piogge deboli sul Triveneto. Al Centro peggioramento dalla Sardegna verso le altre regioni. Al Sud condizioni in peggioramento sul basso Tirreno e in Puglia.

Domenica 8 febbraio al Nord cielo poco soleggiato con peggioramento su Piemonte e Liguria. Al Centro ancora piogge dalla Sardegna verso le altre regioni nel pomeriggio. Al Sud tempo inizialmente asciutto con peggioramento notturno sul basso Tirreno.

Lunedì 9 febbraio piogge sparse al Nord e al Centro, mentre al Sud sono previste condizioni di maltempo più diffuse. La tendenza indica precipitazioni frequenti almeno fino a metà mese, seguite da una possibile fase più fredda.

LE ULTIME NOTIZIE

Maltempo sull’Italia: piogge persistenti sul versante tirrenico

7 Febbraio 2026
Flusso atlantico bloccato da settimane, rischio idrogeologico in aumento tra Toscana e Calabria Il maltempo sull’Italia continua senza tregua anche...
Read More
Maltempo sull’Italia: piogge persistenti sul versante tirrenico

Negoziati tra Iran e Stati Uniti in Oman: prudenza dopo il primo round

7 Febbraio 2026
Otto ore di colloqui a Muscat senza progressi concreti sul dossier nucleare I negoziati tra Iran e Stati Uniti in...
Read More
Negoziati tra Iran e Stati Uniti in Oman: prudenza dopo il primo round

Attacco russo alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina: blackout diffusi

7 Febbraio 2026
Raid notturni con droni e missili colpiscono la rete elettrica in gran parte del Paese L’attacco russo alle infrastrutture energetiche...
Read More
Attacco russo alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina: blackout diffusi

Cassazione ammette nuovo quesito sul referendum giustizia

7 Febbraio 2026
Riformulato il testo dopo oltre 546mila firme depositate dai promotori. In forse il voto il 22/23 marzo La Cassazione ammette...
Read More
Cassazione ammette nuovo quesito sul referendum giustizia

Europe prepares for possible war with Russia simulation shows unpreparedness

6 Febbraio 2026
Strategic war game and security officials warn of faster Russian military readiness and potential NATO vulnerabilities The scenario in which...
Read More
Europe prepares for possible war with Russia simulation shows unpreparedness

Missile iraniano Khorramshahr-4 dispiegato in base sotterranea

6 Febbraio 2026
Teheran rafforza la nuova dottrina del primo colpo mentre crescono le tensioni con Stati Uniti e Israele Il missile iraniano...
Read More
Missile iraniano Khorramshahr-4 dispiegato in base sotterranea

Generale russo ferito a Mosca in un agguato armato

6 Febbraio 2026
Vadim Alekseev, alto ufficiale dell’intelligence militare russa, colpito da colpi d’arma da fuoco. Aperta un’inchiesta per tentato omicidio Il generale...
Read More
Generale russo ferito a Mosca in un agguato armato

Maltempo in Italia tra neve sulle Alpi e piogge intense al Sud

6 Febbraio 2026
Nord favorito dalla neve utile alle gare olimpiche, mentre il Centro-Sud resta sotto pressione per le piogge e il rischio...
Read More
Maltempo in Italia tra neve sulle Alpi e piogge intense al Sud

Colloqui Usa Iran in Oman: Washington invita cittadini Usa a lasciare l’Iran

6 Febbraio 2026
Nel giorno dei negoziati sul nucleare a Muscat, il Dipartimento di Stato chiede agli americani di lasciare subito il Paese....
Read More
Colloqui Usa Iran in Oman: Washington invita cittadini Usa a lasciare l’Iran

Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio ad Arcinazzo: due feriti

6 Febbraio 2026
Intervento di carabinieri, vigili del fuoco e Spresal dopo la deflagrazione in un fabbricato agli Altipiani di Arcinazzo. Area sequestrata...
Read More
Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio ad Arcinazzo: due feriti
Maltempo sull’Italia: piogge persistenti sul versante tirrenico Maltempo sull’Italia: piogge persistenti sul versante... 7 Febbraio 2026
Negoziati tra Iran e Stati Uniti in Oman: prudenza dopo il primo round Negoziati tra Iran e Stati Uniti... 7 Febbraio 2026
Attacco russo alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina: blackout diffusi Attacco russo alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina:... 7 Febbraio 2026
Cassazione ammette nuovo quesito sul referendum giustizia Cassazione ammette nuovo quesito sul referendum... 7 Febbraio 2026
Europe prepares for possible war with Russia simulation shows unpreparedness Europe prepares for possible war with... 6 Febbraio 2026
Missile iraniano Khorramshahr-4 dispiegato in base sotterranea Missile iraniano Khorramshahr-4 dispiegato in base... 6 Febbraio 2026
Generale russo ferito a Mosca in un agguato armato Generale russo ferito a Mosca in... 6 Febbraio 2026
Maltempo in Italia tra neve sulle Alpi e piogge intense al Sud Maltempo in Italia tra neve sulle... 6 Febbraio 2026
Colloqui Usa Iran in Oman: Washington invita cittadini Usa a lasciare l’Iran Colloqui Usa Iran in Oman: Washington... 6 Febbraio 2026
Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio ad Arcinazzo: due feriti Esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio... 6 Febbraio 2026

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending