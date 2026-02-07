Maltempo sull’Italia: piogge persistenti sul versante tirrenico

Flusso atlantico bloccato da settimane, rischio idrogeologico in aumento tra Toscana e Calabria

Il maltempo sull’Italia continua senza tregua anche oggi, sabato 7 febbraio 2026, con piogge diffuse soprattutto lungo il versante tirrenico. Dalla Liguria di Levante fino alla Calabria, le perturbazioni atlantiche stanno colpendo in modo ripetuto le stesse aree, aggravando le condizioni dei territori già saturi d’acqua.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la situazione è legata a una configurazione atmosferica bloccata. Questa dinamica mantiene aperta la cosiddetta “porta atlantica”, favorendo l’arrivo continuo di perturbazioni sulle regioni esposte a ovest e sud-ovest. Il risultato è un quadro di maltempo sull’Italia caratterizzato da precipitazioni persistenti che impediscono al terreno di asciugarsi, aumentando il rischio idrogeologico.

Per trovare una situazione simile bisogna tornare all’inverno 2013-2014, quando una lunga sequenza di perturbazioni colpì soprattutto l’Italia tirrenica, causando accumuli di pioggia record e gravi disagi alla viabilità e ai corsi d’acqua. Anche allora l’anticiclone restò assente, lasciando il Mediterraneo esposto alle correnti umide oceaniche.

Nelle prossime ore il maltempo sull’Italia continuerà a interessare in particolare le regioni tra Toscana e Calabria. I quantitativi più elevati sono attesi sul basso Tirreno. Tra Campania e cosentino tirrenico sono previsti ulteriori accumuli tra 100 e 150 millimetri entro metà della prossima settimana, che si sommeranno alle piogge già registrate nei giorni scorsi.

Una possibile svolta potrebbe arrivare solo dopo San Valentino. Alcuni modelli indicano la discesa di aria artica dalla Finlandia verso l’Europa centrale e successivamente verso l’Italia. In questo scenario, il freddo potrebbe tornare soprattutto al Nord, con possibili nevicate anche in Pianura Padana. Si tratta comunque di una tendenza ancora da confermare, mentre nel breve periodo il maltempo sull’Italia resta la condizione dominante.

Nel dettaglio, sabato 7 febbraio al Nord sono previste molte nubi con piogge deboli sul Triveneto. Al Centro peggioramento dalla Sardegna verso le altre regioni. Al Sud condizioni in peggioramento sul basso Tirreno e in Puglia.

Domenica 8 febbraio al Nord cielo poco soleggiato con peggioramento su Piemonte e Liguria. Al Centro ancora piogge dalla Sardegna verso le altre regioni nel pomeriggio. Al Sud tempo inizialmente asciutto con peggioramento notturno sul basso Tirreno.

Lunedì 9 febbraio piogge sparse al Nord e al Centro, mentre al Sud sono previste condizioni di maltempo più diffuse. La tendenza indica precipitazioni frequenti almeno fino a metà mese, seguite da una possibile fase più fredda.

