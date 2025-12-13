Sole nel weekend, poi peggioramento e neve in arrivo sull’Italia dal 16 dicembre

Il sole domina il weekend, ma dal 16 dicembre una perturbazione atlantica porterà peggioramento e neve sull’Italia, con Piemonte, Toscana e Sicilia maggiormente colpiti

Il sole dominerà il weekend di Santa Lucia, il 13 e 14 dicembre, regalando belle giornate sull’Italia, ma la tregua finirà presto. Secondo iLMeteo.it, a partire da lunedì sera una perturbazione atlantica determinerà un deciso peggioramento e neve sulla Penisola.

Martedì 16 dicembre sarà la giornata più critica. Le precipitazioni, anche intense, colpiranno soprattutto il Nord-Ovest, la Toscana, la Sardegna e la Sicilia. Dal pomeriggio il fronte si sposterà verso est, coinvolgendo gran parte del Centro-Nord e nuovamente Sicilia e Calabria.

La situazione resterà migliore sul versante adriatico, ma il Piemonte potrebbe vedere la neve scendere fino a 200-400 metri grazie a un cuscinetto di aria fredda. Questo strato più denso favorirà gelo, nebbie e accumuli nevosi nei fondivalle.

In sintesi, dopo il sole del weekend, l’Italia deve prepararsi a un brusco ritorno del maltempo e della neve, con criticità locali legate al freddo e alle precipitazioni intense.

(con fonte AdnKronos)