Sole nel weekend, poi peggioramento e neve in arrivo sull’Italia dal 16 dicembre

Connect with us

Published

1 ora ago

on

Il sole domina il weekend, ma dal 16 dicembre una perturbazione atlantica porterà peggioramento e neve sull’Italia, con Piemonte, Toscana e Sicilia maggiormente colpiti

Il sole dominerà il weekend di Santa Lucia, il 13 e 14 dicembre, regalando belle giornate sull’Italia, ma la tregua finirà presto. Secondo iLMeteo.it, a partire da lunedì sera una perturbazione atlantica determinerà un deciso peggioramento e neve sulla Penisola.

Martedì 16 dicembre sarà la giornata più critica. Le precipitazioni, anche intense, colpiranno soprattutto il Nord-Ovest, la Toscana, la Sardegna e la Sicilia. Dal pomeriggio il fronte si sposterà verso est, coinvolgendo gran parte del Centro-Nord e nuovamente Sicilia e Calabria.

La situazione resterà migliore sul versante adriatico, ma il Piemonte potrebbe vedere la neve scendere fino a 200-400 metri grazie a un cuscinetto di aria fredda. Questo strato più denso favorirà gelo, nebbie e accumuli nevosi nei fondivalle.

In sintesi, dopo il sole del weekend, l’Italia deve prepararsi a un brusco ritorno del maltempo e della neve, con criticità locali legate al freddo e alle precipitazioni intense.

LE ULTIME NOTIZIE

Raid russi su Odessa: blackout e attacchi. Ucraina riconquista parte di Kupiansk

13 Dicembre 2025
I raid russi su Odessa hanno colpito la città per quattro ore causando blackout diffusi e aumentando le tensioni nella...
Read More
Raid russi su Odessa: blackout e attacchi. Ucraina riconquista parte di Kupiansk

Donna salvata grazie al Gps: arrestato il sequestratore a Gambolò

13 Dicembre 2025
Una donna è stata salvata a Gambolò dopo aver inviato la sua posizione Gps a un conoscente. La polizia ha...
Read More
Donna salvata grazie al Gps: arrestato il sequestratore a Gambolò

Scoperto un tesoro romano a Senon: oltre 25mila monete antiche ritrovate

13 Dicembre 2025
Archeologi francesi hanno scoperto un tesoro romano a Senon con oltre 25mila monete antiche risalenti al III secolo d.C., offrendo...
Read More
Scoperto un tesoro romano a Senon: oltre 25mila monete antiche ritrovate

Sole nel weekend, poi peggioramento e neve in arrivo sull’Italia dal 16 dicembre

13 Dicembre 2025
Il sole domina il weekend, ma dal 16 dicembre una perturbazione atlantica porterà peggioramento e neve sull’Italia, con Piemonte, Toscana...
Read More
Sole nel weekend, poi peggioramento e neve in arrivo sull’Italia dal 16 dicembre

Escalation militare tra Thailandia e Cambogia non si ferma nonostante Trump

13 Dicembre 2025
L’escalation militare tra Thailandia e Cambogia non si arresta: bombardamenti, vittime e migliaia di sfollati nonostante gli sforzi di Donald...
Read More
Escalation militare tra Thailandia e Cambogia non si ferma nonostante Trump

Vertice di Berlino sull’Ucraina lunedì 15, Zelensky e Meloni al tavolo europeo

13 Dicembre 2025
Vertice di Berlino sull’Ucraina: Zelensky incontra Merz e i leader europei. Al centro negoziati di pace e uso degli asset...
Read More
Vertice di Berlino sull’Ucraina lunedì 15, Zelensky e Meloni al tavolo europeo

Il fronte del Donetsk resta fluido tra guerra e negoziati

13 Dicembre 2025
Il fronte del Donetsk è il fulcro della guerra tra Russia e Ucraina: avanzate minime, propaganda e difficili compromessi nei...
Read More
Il fronte del Donetsk resta fluido tra guerra e negoziati

Blocco traffico a Roma: stop ai veicoli più inquinanti domenica 14 dicembre

13 Dicembre 2025
Blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre: stop ai veicoli più inquinanti nella Ztl Fascia Verde per il superamento dei...
Read More
Blocco traffico a Roma: stop ai veicoli più inquinanti domenica 14 dicembre

New Jeffrey Epstein photos reveal high-profile figures and connections

12 Dicembre 2025
The Jeffrey Epstein photos released by House Democrats highlight ties to major figures and open new investigative leads on the...
Read More
New Jeffrey Epstein photos reveal high-profile figures and connections

Arresto di Narges Mohammadi: nuova stretta del regime iraniano

12 Dicembre 2025
L’arresto di Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023, riaccende i riflettori sulla repressione iraniana: fermate anche altre attiviste...
Read More
Arresto di Narges Mohammadi: nuova stretta del regime iraniano
Raid russi su Odessa: blackout e attacchi. Ucraina riconquista parte di Kupiansk Raid russi su Odessa: blackout e... 13 Dicembre 2025
Donna salvata grazie al Gps: arrestato il sequestratore a Gambolò Donna salvata grazie al Gps: arrestato... 13 Dicembre 2025
Scoperto un tesoro romano a Senon: oltre 25mila monete antiche ritrovate Scoperto un tesoro romano a Senon:... 13 Dicembre 2025
Sole nel weekend, poi peggioramento e neve in arrivo sull’Italia dal 16 dicembre Sole nel weekend, poi peggioramento e... 13 Dicembre 2025
Escalation militare tra Thailandia e Cambogia non si ferma nonostante Trump Escalation militare tra Thailandia e Cambogia... 13 Dicembre 2025
Vertice di Berlino sull’Ucraina lunedì 15, Zelensky e Meloni al tavolo europeo Vertice di Berlino sull’Ucraina lunedì 15,... 13 Dicembre 2025
Il fronte del Donetsk resta fluido tra guerra e negoziati Il fronte del Donetsk resta fluido... 13 Dicembre 2025
Blocco traffico a Roma: stop ai veicoli più inquinanti domenica 14 dicembre Blocco traffico a Roma: stop ai... 13 Dicembre 2025
New Jeffrey Epstein photos reveal high-profile figures and connections New Jeffrey Epstein photos reveal high-profile... 12 Dicembre 2025
Arresto di Narges Mohammadi: nuova stretta del regime iraniano Arresto di Narges Mohammadi: nuova stretta... 12 Dicembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending