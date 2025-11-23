Elezioni regionali 2025: urne aperte in Veneto, Campania e Puglia

Gli italiani scelgono i presidenti e i consigli regionali: quasi 12 milioni di cittadini al voto, urne aperte domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre, con procedure e candidati regione per regione
Le elezioni regionali 2025 chiamano al voto quasi dodici milioni di residenti distribuiti tra Veneto, Campania e Puglia. I seggi restano aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 del lunedì successivo. Le consultazioni coincidono con il turno straordinario previsto nei comuni sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso: Monteforte Irpino, Caivano, Acquaro e Capistrano.
Veneto: una sfida con cinque candidati
Nel territorio veneto gli aventi diritto superano i quattro milioni. In queste elezioni regionali 2025 sono in corsa cinque aspiranti governatori:
- Alberto Stefani per il centrodestra
- Giovanni Manildo per il campo largo
- Fabio Bui per i Popolari
- Marco Rizzo per Democrazia sovrana popolare
- Riccardo Szumski per Resistere
Le circoscrizioni coincidono con le province. Treviso guida per numero di elettori seguita da Padova, Vicenza, Verona, Venezia, Belluno e Rovigo. Gli iscritti AIRE possono partecipare soltanto rientrando fisicamente.
Campania: otto liste per i due poli principali
In Campania il corpo elettorale comprende circa cinque milioni di votanti. Le elezioni regionali 2025 vedono Roberto Fico e Edmondo Cirielli guidare i due blocchi principali, affiancati da ulteriori aspiranti alla presidenza: Nicola Campanile, Giuliano Granato, Carlo Arnese e Stefano Bandecchi.
La soglia di sbarramento è fissata al 2,5% e la distribuzione dei cinquanta seggi privilegia Napoli, che da sola ne assegna ventisette.
Puglia: quattro candidature e soglia diversificata
In Puglia si rinnovano gli organi regionali dopo i due mandati consecutivi di Michele Emiliano. Per queste elezioni regionali 2025 i candidati sono Ada Donno, Sabino Mangano, Antonio Decaro e Luigi Lobuono.
Qui il voto disgiunto è ammesso e la soglia di accesso varia: 4% per le liste in coalizione e 8% per quelle non collegate. Le sezioni sono distribuite nelle sei circoscrizioni: Foggia, Barletta-Andria-Trani, Taranto, Brindisi, Lecce e area metropolitana di Bari.
LE ULTIME NOTIZIE
Finale Coppa Davis Italia-Spagna 2025: orario e diretta tv
F1 Gp di Las Vegas: Verstappen vince e riapre il Mondiale 2025
Elezioni regionali 2025: urne aperte in Veneto, Campania e Puglia
Trump peace plan for Ukraine: not the final offer
Coppa Davis: la Spagna è la finalista contro l’Italia domani 23 novembre
Camera ardente per Ornella Vanoni: da domani al Piccolo Teatro di Milano
Giovane ucciso a Napoli: morto il 19enne ferito alla fronte
Arresto di Jair Bolsonaro a Brasilia: eseguito mandato cautelare
Fermato a Gallarate l’uomo accusato di violenza sessuale e lesioni
Incendio casa di riposo a Torrita Tiberina: morta una donna e quattro feriti
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Flash20 ore ago
Camera ardente per Ornella Vanoni: da domani al Piccolo Teatro di Milano
-
Sport15 ore ago
Coppa Davis: la Spagna è la finalista contro l’Italia domani 23 novembre
-
World22 ore ago
Arresto di Jair Bolsonaro a Brasilia: eseguito mandato cautelare
-
Flash22 ore ago
Fermato a Gallarate l’uomo accusato di violenza sessuale e lesioni
You must be logged in to post a comment Login