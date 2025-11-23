Elezioni regionali 2025: urne aperte in Veneto, Campania e Puglia

Gli italiani scelgono i presidenti e i consigli regionali: quasi 12 milioni di cittadini al voto, urne aperte domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre, con procedure e candidati regione per regione

Le elezioni regionali 2025 chiamano al voto quasi dodici milioni di residenti distribuiti tra Veneto, Campania e Puglia. I seggi restano aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 del lunedì successivo. Le consultazioni coincidono con il turno straordinario previsto nei comuni sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso: Monteforte Irpino, Caivano, Acquaro e Capistrano.

Veneto: una sfida con cinque candidati

Nel territorio veneto gli aventi diritto superano i quattro milioni. In queste elezioni regionali 2025 sono in corsa cinque aspiranti governatori:

Alberto Stefani per il centrodestra

Giovanni Manildo per il campo largo

Fabio Bui per i Popolari

Marco Rizzo per Democrazia sovrana popolare

Riccardo Szumski per Resistere

Le circoscrizioni coincidono con le province. Treviso guida per numero di elettori seguita da Padova, Vicenza, Verona, Venezia, Belluno e Rovigo. Gli iscritti AIRE possono partecipare soltanto rientrando fisicamente.

Campania: otto liste per i due poli principali

In Campania il corpo elettorale comprende circa cinque milioni di votanti. Le elezioni regionali 2025 vedono Roberto Fico e Edmondo Cirielli guidare i due blocchi principali, affiancati da ulteriori aspiranti alla presidenza: Nicola Campanile, Giuliano Granato, Carlo Arnese e Stefano Bandecchi.

La soglia di sbarramento è fissata al 2,5% e la distribuzione dei cinquanta seggi privilegia Napoli, che da sola ne assegna ventisette.

Puglia: quattro candidature e soglia diversificata

In Puglia si rinnovano gli organi regionali dopo i due mandati consecutivi di Michele Emiliano. Per queste elezioni regionali 2025 i candidati sono Ada Donno, Sabino Mangano, Antonio Decaro e Luigi Lobuono.

Qui il voto disgiunto è ammesso e la soglia di accesso varia: 4% per le liste in coalizione e 8% per quelle non collegate. Le sezioni sono distribuite nelle sei circoscrizioni: Foggia, Barletta-Andria-Trani, Taranto, Brindisi, Lecce e area metropolitana di Bari.

(con fonte AdnKronos)