Sinner batte Altmaier e vola al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai

Sinner, vittoria convincente al debutto nel Masters 1000 di Shanghai
Buona la prima per Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. Il numero 2 del ranking ATP, campione in carica del torneo cinese, debutta con un successo netto contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 al mondo, imponendosi in due set con un doppio 6-3 in un’ora e 38 minuti. Una prestazione solida che consente a Sinner di accedere al terzo turno, dove affronterà l’olandese Tallon Griekspoor.
Sinner batte Altmaier, le parole di Jannik dopo la vittoria
“Sono contento di essere riuscito a superare questa partita. Daniel mi aveva battuto l’ultima volta che ci siamo incontrati. Ho cercato di servire bene nei momenti importanti. Sapevo che sarebbe stata dura, ho avuto poco tempo per adattarmi. Spero di riuscire ad alzare il livello”, ha dichiarato Sinner dopo la vittoria.
Sinner batte Altmaier: clima umido sarà altro “avversario”
L’altoatesino ha poi sottolineato le difficoltà climatiche di Shanghai: “Qui è tutto diverso, è più umido. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra allenarsi e conservare energie”.
Nel primo set, Sinner strappa il break nel terzo game approfittando degli errori del tedesco e difende il vantaggio con determinazione, chiudendo 6-3 dopo aver annullato due palle del controbreak. Nel secondo parziale, la musica non cambia: l’azzurro domina con precisione e aggressività, portandosi rapidamente sul 3-0 e mantenendo il controllo fino al 6-3 finale.
(con fonte AdnKronos)
