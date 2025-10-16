Incentivi auto elettriche: domande online dal 22 ottobre

Connect with us

39 minuti ago

 Al via le richieste per i nuovi incentivi auto elettriche 2025

Partono ufficialmente mercoledì 22 ottobre 2025 le richieste per gli incentivi auto elettriche, una misura prevista dal Pnrr per sostenere la transizione ecologica e favorire la mobilità a zero emissioni. Dalle ore 12:00 sarà attivo lo sportello online dedicato alla presentazione delle domande da parte di cittadini e microimprese interessati al rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con modelli elettrici di nuova generazione.

L’intervento, finanziato con risorse europee, è complementare al programma per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica e ha l’obiettivo di sostituire i vecchi veicoli inquinanti con mezzi a basse emissioni. Per garantire una compilazione corretta delle istanze, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato dei video tutorial dedicati, con istruzioni precise per accedere alla piattaforma e completare la procedura.

Sono previsti video specifici per persone fisiche e per microimprese, con un collegamento diretto al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Rna) per verificare il plafond residuo del regime “de minimis”, in conformità con la normativa europea. Tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni ufficiali sugli incentivi auto elettriche saranno disponibili sui canali istituzionali del Ministero.

