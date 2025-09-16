Bonus d’autunno 2025: guida completa agli incentivi per le famiglie

Video
Dallo psicologo agli elettrodomestici, fino a nidi, auto elettriche e studenti: oltre 2,1 miliardi di euro di aiuti. Ma fondi e requisiti limitano la platea
Parte la stagione dei cosiddetti bonus d’autunno, con un pacchetto di sussidi per oltre 2,1 miliardi di euro. Assoutenti elenca le misure per le famiglie a basso reddito, segnalando però fondi esigui e requisiti stringenti. «Strumenti utili se ben gestiti, ma con criticità: pochi fondi e decreti attuativi in ritardo», avverte il presidente Gabriele Melluso.
Bonus psicologo: fino a 1.500 euro
Attivo dal 15 settembre, sostiene sessioni di psicoterapia: 1.500 euro per Isee sotto 15mila, 1.000 per Isee tra 15 e 30mila, 500 per Isee fino a 50mila. Fondi 2025: 9,5 milioni, sedute da 50 euro l’una con pagamento diretto ai professionisti.
Asili nido: fino a 3.600 euro
Contributi da 1.500 a 3.600 euro a seconda del reddito e della data di nascita dei bambini. Fondo 2025: 937,8 milioni.
Elettrodomestici green: sconto fino al 30%
Copre il 30% della spesa (max 100 euro, 200 per Isee sotto 25mila) per elettrodomestici ad alta efficienza prodotti in Europa. Stanziati 50 milioni.
Auto elettriche: fino a 11mila euro
Incentivo per l’acquisto con rottamazione, variabile tra 9mila e 11mila euro in base all’Isee. Per microimprese, copertura fino al 30% del prezzo (max 20mila euro). Fondi: 597,3 milioni.
Carta “Dedicata a te”: 500 euro
Buono alimentare per famiglie con Isee entro 15mila euro, escluse quelle che già percepiscono altri sussidi. Fondo 2025: 500 milioni.
Sport e attività extra: 300 euro a figlio
Per bambini tra 6 e 14 anni, Isee fino a 15mila euro. Massimo due figli per nucleo. Fondi: 30 milioni.
Affitto studenti fuori sede: 279 euro
Per universitari con Isee sotto 20mila euro e senza altre agevolazioni. Fondo: 16,2 milioni.
