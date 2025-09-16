Bonus d’autunno 2025: guida completa agli incentivi per le famiglie

Connect with us

Published

53 minuti ago

on

Dallo psicologo agli elettrodomestici, fino a nidi, auto elettriche e studenti: oltre 2,1 miliardi di euro di aiuti. Ma fondi e requisiti limitano la platea

Parte la stagione dei cosiddetti bonus d’autunno, con un pacchetto di sussidi per oltre 2,1 miliardi di euro. Assoutenti elenca le misure per le famiglie a basso reddito, segnalando però fondi esigui e requisiti stringenti. «Strumenti utili se ben gestiti, ma con criticità: pochi fondi e decreti attuativi in ritardo», avverte il presidente Gabriele Melluso.

Bonus psicologo: fino a 1.500 euro
Attivo dal 15 settembre, sostiene sessioni di psicoterapia: 1.500 euro per Isee sotto 15mila, 1.000 per Isee tra 15 e 30mila, 500 per Isee fino a 50mila. Fondi 2025: 9,5 milioni, sedute da 50 euro l’una con pagamento diretto ai professionisti.

Asili nido: fino a 3.600 euro
Contributi da 1.500 a 3.600 euro a seconda del reddito e della data di nascita dei bambini. Fondo 2025: 937,8 milioni.

Elettrodomestici green: sconto fino al 30%
Copre il 30% della spesa (max 100 euro, 200 per Isee sotto 25mila) per elettrodomestici ad alta efficienza prodotti in Europa. Stanziati 50 milioni.

Auto elettriche: fino a 11mila euro
Incentivo per l’acquisto con rottamazione, variabile tra 9mila e 11mila euro in base all’Isee. Per microimprese, copertura fino al 30% del prezzo (max 20mila euro). Fondi: 597,3 milioni.

Carta “Dedicata a te”: 500 euro
Buono alimentare per famiglie con Isee entro 15mila euro, escluse quelle che già percepiscono altri sussidi. Fondo 2025: 500 milioni.

Sport e attività extra: 300 euro a figlio
Per bambini tra 6 e 14 anni, Isee fino a 15mila euro. Massimo due figli per nucleo. Fondi: 30 milioni.

Affitto studenti fuori sede: 279 euro
Per universitari con Isee sotto 20mila euro e senza altre agevolazioni. Fondo: 16,2 milioni.

LE ULTIME NOTIZIE

Israele avvia operazione di terra a Gaza City, protestano famiglie ostaggi

16 Settembre 2025
Carri armati in città, oltre 350mila civili in fuga. Hamas accusa Trump e Netanyahu Nella notte i carri armati israeliani...
Read More
Israele avvia operazione di terra a Gaza City, protestano famiglie ostaggi

Tensione Russia-Nato, Londra invia caccia in Polonia

16 Settembre 2025
Mosca accusa l’Alleanza di essere in guerra, Varsavia abbatte un drone. L’Italia smentisce nuovi invii di Eurofighter La Gran Bretagna...
Read More
Tensione Russia-Nato, Londra invia caccia in Polonia

Champions League 2025/26, via alla fase a gironi: il programma completo

16 Settembre 2025
Napoli, Inter, Atalanta e Juventus in campo nella prima giornata. Tutte le sfide e dove vederle in tv e streaming...
Read More
Champions League 2025/26, via alla fase a gironi: il programma completo

Bonus d’autunno 2025: guida completa agli incentivi per le famiglie

16 Settembre 2025
Dallo psicologo agli elettrodomestici, fino a nidi, auto elettriche e studenti: oltre 2,1 miliardi di euro di aiuti. Ma fondi...
Read More
Bonus d’autunno 2025: guida completa agli incentivi per le famiglie

Fratelli d’Italia avanti nei sondaggi, cala l’opposizione

15 Settembre 2025
Il partito di Giorgia Meloni consolida il primato: Pd e M5S in flessione Secondo la rilevazione pubblicata il 15 settembre...
Read More
Fratelli d’Italia avanti nei sondaggi, cala l’opposizione

Trump: ‘Venezuelan drug trafficking ship hit in international waters’

15 Settembre 2025
The president announces a new attack against the Venezuelan drug cartel: three dead, no injuries among US military personnel Donald...
Read More
Trump: ‘Venezuelan drug trafficking ship hit in international waters’

Online confession before arrest for Charlie Kirk’s murder

15 Settembre 2025
Suspect Tyler Robinson allegedly admitted to the crime in a private chat on Discord a few hours before turning himself...
Read More
Online confession before arrest for Charlie Kirk’s murder

Maduro Accuses US of Preparing Military Aggression Against Venezuela

15 Settembre 2025
Caracas warns it will exercise its “legitimate right to defend itself” after US forces deploy to the Caribbean Venezuelan president...
Read More
Maduro Accuses US of Preparing Military Aggression Against Venezuela

Foto rubate dai social e pubblicate su sito porno: 22enne indagato a Milano

15 Settembre 2025
Accusato di accesso abusivo, diffamazione e violazione della privacy dopo la denuncia di venticinque ragazze Un 22enne dell’hinterland Sud-Est di...
Read More
Foto rubate dai social e pubblicate su sito porno: 22enne indagato a Milano

Morto a 25 anni lo sciatore azzurro Matteo Franzoso dopo una caduta in Cile

15 Settembre 2025
Il talento del superG non è sopravvissuto al grave trauma cranico riportato in allenamento a La Parva, alla vigilia del...
Read More
Morto a 25 anni lo sciatore azzurro Matteo Franzoso dopo una caduta in Cile
Israele avvia operazione di terra a Gaza City, protestano famiglie ostaggi Israele avvia operazione di terra a... 16 Settembre 2025
Tensione Russia-Nato, Londra invia caccia in Polonia Tensione Russia-Nato, Londra invia caccia in... 16 Settembre 2025
Champions League 2025/26, via alla fase a gironi: il programma completo Champions League 2025/26, via alla fase... 16 Settembre 2025
Bonus d’autunno 2025: guida completa agli incentivi per le famiglie Bonus d’autunno 2025: guida completa agli... 16 Settembre 2025
Fratelli d’Italia avanti nei sondaggi, cala l’opposizione Fratelli d’Italia avanti nei sondaggi, cala... 15 Settembre 2025
Trump: ‘Venezuelan drug trafficking ship hit in international waters’ Trump: ‘Venezuelan drug trafficking ship hit... 15 Settembre 2025
Online confession before arrest for Charlie Kirk’s murder Online confession before arrest for Charlie... 15 Settembre 2025
Maduro Accuses US of Preparing Military Aggression Against Venezuela Maduro Accuses US of Preparing Military... 15 Settembre 2025
Foto rubate dai social e pubblicate su sito porno: 22enne indagato a Milano Foto rubate dai social e pubblicate... 15 Settembre 2025
Morto a 25 anni lo sciatore azzurro Matteo Franzoso dopo una caduta in Cile Morto a 25 anni lo sciatore... 15 Settembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending