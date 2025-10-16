Allerta meteo arancione in Calabria e Puglia: scuole chiuse a Reggio Calabria

Connect with us

Maltempo sull’Italia, allerta meteo arancione per piogge e temporali al Sud

Si estende l’ondata di maltempo in Italia, con l’allerta meteo arancione emessa per oggi, giovedì 16 ottobre, in Calabria e Puglia centro-meridionale. La Protezione Civile segnala inoltre allerta gialla in otto regioni, con forti temporali, grandinate e raffiche di vento che continuano a interessare gran parte del Sud.

Una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale, spostandosi dal Mar Tirreno verso lo Ionio, sta causando diffuse condizioni di instabilità, in particolare sulle zone ioniche, in Sicilia, Sardegna e sulle regioni meridionali. L’avviso di condizioni meteorologiche avverse diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile segue quelli già emessi nei giorni scorsi, confermando un peggioramento del quadro atmosferico.

Dalle prime ore di oggi si prevedono precipitazioni intense e temporalesche sulla Puglia, specie sui settori meridionali, accompagnate da attività elettrica e forti raffiche di vento. L’allerta meteo arancione riguarda Calabria e Puglia, mentre l’allerta gialla è attiva in Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Campania, Abruzzo, Lazio e nel resto della Puglia.

Il Dipartimento della Protezione Civile aggiorna quotidianamente il bollettino nazionale sul proprio sito ufficiale, fornendo anche le norme di comportamento in caso di maltempo. Intanto, a causa delle previsioni avverse, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di oggi, fino a cessata emergenza.

(con fonte AdnKronos)

