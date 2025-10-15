Riforma esame di Stato, il Senato approva il ritorno alla Maturità

Connect with us

Published

1 ora ago

on

Via libera al ddl sulla riforma dell’esame di Stato: ora passa alla Camera

Il Senato ha approvato il disegno di legge per la conversione del decreto sulla riforma Esame di Stato, che dal 2026 tornerà ufficialmente a chiamarsi “esame di Maturità”. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.

Con il via libera di Palazzo Madama, si confermano le modifiche introdotte dal decreto Valditara, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 5 settembre. “Restituiamo serietà, valore e centralità a un momento decisivo del percorso educativo dei nostri studenti. L’esame di Stato torna a essere Maturità, per valutare la crescita complessiva dello studente”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Il ministro ha spiegato che la riforma punta a rendere la prova orale più significativa: dal prossimo anno chi sceglierà di restare in silenzio verrà bocciato, mentre saranno premiati gli studenti più meritevoli e responsabili. La riforma valorizza inoltre il canale “4+2”, che da sperimentale diventa strutturale, consentendo agli studenti di accedere più rapidamente al mondo del lavoro attraverso percorsi tecnici e professionali di quattro anni seguiti da due anni negli ITS Academy.

Nel testo approvato sono previsti anche fondi per la sicurezza scolastica, risorse per sussidi didattici nell’ambito del progetto Agenda Sud e la proroga dei corsi di formazione per docenti di sostegno. “Prosegue il nostro impegno per una scuola che valorizzi i talenti e metta al centro lo studente”, ha aggiunto Valditara.

Il nuovo esame di Maturità continuerà a prevedere due prove scritte e un colloquio orale concentrato su quattro discipline principali, individuate con decreto ministeriale. La valutazione finale terrà conto anche del percorso formativo, dell’educazione civica e delle esperienze di formazione scuola-lavoro, che sostituiscono i vecchi PCTO.

LE ULTIME NOTIZIE

Hamas restituisce due corpi di ostaggi israeliani a Gaza

15 Ottobre 2025
Hamas consegna altre due bare, ma fatica a recuperare i corpi. Trump: se non mantengono promesse Idf  riprenderà caombattimenti Nella...
Read More
Hamas restituisce due corpi di ostaggi israeliani a Gaza

Sinner travolge Tsitsipas e vola in semifinale al Six Kings Slam

15 Ottobre 2025
Rientro vincente per Jannik Sinner che batte Tsitsipas e sfiderà Djokovic Jannik torna in campo nel migliore dei modi dopo...
Read More
Sinner travolge Tsitsipas e vola in semifinale al Six Kings Slam

Riforma esame di Stato, il Senato approva il ritorno alla Maturità

15 Ottobre 2025
Via libera al ddl sulla riforma dell’esame di Stato: ora passa alla Camera Il Senato ha approvato il disegno di...
Read More
Riforma esame di Stato, il Senato approva il ritorno alla Maturità

Gaza, Hamas consegna altri 5 ostaggi morti a Israele

15 Ottobre 2025
Israele sospende le sanzioni previste e attende la restituzione dei corpi Nella serata di oggi, mercoledì 15 ottobre, Hamas consegna...
Read More
Gaza, Hamas consegna altri 5 ostaggi morti a Israele

Pietro Parolin bacchetta Roccella: Auschwitz non è gita, serve memoria contro l’antisemitismo

15 Ottobre 2025
Il Segretario di Stato vaticano replica alle parole del ministro Roccella sui viaggi della memoria “Ad Auschwitz non si va...
Read More
Pietro Parolin bacchetta Roccella: Auschwitz non è gita, serve memoria contro l’antisemitismo

Grecia verso legge sulle 13 ore lavorative, scoppiano le proteste

15 Ottobre 2025
Sindacati e opposizione contro la proposta che amplia volontariamente la giornata lavorativa fino a 13 ore Arriva in Parlamento in...
Read More
Grecia verso legge sulle 13 ore lavorative, scoppiano le proteste

Bigamia a Montecatini Terme: donna denunciata per doppio matrimonio

15 Ottobre 2025
La Polizia scopre che una cittadina era sposata contemporaneamente con due uomini Un caso di bigamia a Montecatini Terme (Pistoia),...
Read More
Bigamia a Montecatini Terme: donna denunciata per doppio matrimonio

Oro da record, ai massimi storici: supera i 4.200 dollari l’oncia

15 Ottobre 2025
Il metallo giallo vola spinto dalle tensioni tra Usa e Cina e dalle attese sui tassi Fed E' ancora oro...
Read More
Oro da record, ai massimi storici: supera i 4.200 dollari l’oncia

Bambino di 6 anni aggredito da due cani a Lamporecchio

15 Ottobre 2025
Il piccolo è stato morso nel giardino di casa, la nonna lo ha salvato Momenti di paura a San Baronto,...
Read More
Bambino di 6 anni aggredito da due cani a Lamporecchio

Hamas a caccia di presunti collaborazionisti a Gaza

15 Ottobre 2025
Dopo il cessate il fuoco, la forza di sicurezza affiliata a Hamas avvia ronde e minaccia ritorsioni contro chi sarebbe...
Read More
Hamas a caccia di presunti collaborazionisti a Gaza
Hamas restituisce due corpi di ostaggi israeliani a Gaza Hamas restituisce due corpi di ostaggi... 15 Ottobre 2025
Sinner travolge Tsitsipas e vola in semifinale al Six Kings Slam Sinner travolge Tsitsipas e vola in... 15 Ottobre 2025
Riforma esame di Stato, il Senato approva il ritorno alla Maturità Riforma esame di Stato, il Senato... 15 Ottobre 2025
Gaza, Hamas consegna altri 5 ostaggi morti a Israele Gaza, Hamas consegna altri 5 ostaggi... 15 Ottobre 2025
Pietro Parolin bacchetta Roccella: Auschwitz non è gita, serve memoria contro l’antisemitismo Pietro Parolin bacchetta Roccella: Auschwitz non... 15 Ottobre 2025
Grecia verso legge sulle 13 ore lavorative, scoppiano le proteste Grecia verso legge sulle 13 ore... 15 Ottobre 2025
Bigamia a Montecatini Terme: donna denunciata per doppio matrimonio Bigamia a Montecatini Terme: donna denunciata... 15 Ottobre 2025
Oro da record, ai massimi storici: supera i 4.200 dollari l’oncia Oro da record, ai massimi storici:... 15 Ottobre 2025
Bambino di 6 anni aggredito da due cani a Lamporecchio Bambino di 6 anni aggredito da... 15 Ottobre 2025
Hamas a caccia di presunti collaborazionisti a Gaza Hamas a caccia di presunti collaborazionisti... 15 Ottobre 2025

(con fonte AdnKronos) riforma Esame di Stato

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending