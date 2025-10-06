Traffico internazionale di droga, maxi blitz dei carabinieri: 71 arresti

– Operazione ‘Termine’ contro il narcotraffico internazionale coinvolge sei regioni e oltre 400 militari –
Italia, 6 ottobre 2025 – Un colpo durissimo al traffico internazionale di droga è stato inferto oggi dai carabinieri con l’operazione ‘Termine’. Sono 71 le misure cautelari eseguite tra Sardegna, Lazio, Toscana, Piemonte, Veneto e Marche, nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata.
I destinatari dei provvedimenti sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso, oltre al porto e alla detenzione abusiva di armi da fuoco.
L’operazione ha coinvolto oltre 400 carabinieri, supportati dai reparti territoriali, dai Cacciatori Sardegna, dai Nuclei Cinofili e dall’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari. Il blitz segna un’importante battuta d’arresto per le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico internazionale di droga e mira a disarticolare la rete di spaccio su scala nazionale.
Le indagini coordinate hanno evidenziato come il gruppo criminale fosse strutturato su più regioni, con flussi di droga diretti non solo in Sardegna ma anche verso il centro-nord Italia.
(con fonte AdnKronos)
