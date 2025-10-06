Traffico internazionale di droga, maxi blitz dei carabinieri: 71 arresti

Connect with us

Published

44 minuti ago

on

– Operazione ‘Termine’ contro il narcotraffico internazionale coinvolge sei regioni e oltre 400 militari –

Italia, 6 ottobre 2025 – Un colpo durissimo al traffico internazionale di droga è stato inferto oggi dai carabinieri con l’operazione ‘Termine’. Sono 71 le misure cautelari eseguite tra Sardegna, Lazio, Toscana, Piemonte, Veneto e Marche, nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata.

I destinatari dei provvedimenti sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso, oltre al porto e alla detenzione abusiva di armi da fuoco.

L’operazione ha coinvolto oltre 400 carabinieri, supportati dai reparti territoriali, dai Cacciatori Sardegna, dai Nuclei Cinofili e dall’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari. Il blitz segna un’importante battuta d’arresto per le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico internazionale di droga e mira a disarticolare la rete di spaccio su scala nazionale.

Le indagini coordinate hanno evidenziato come il gruppo criminale fosse strutturato su più regioni, con flussi di droga diretti non solo in Sardegna ma anche verso il centro-nord Italia.

LE ULTIME NOTIZIE

Ucraina: attacchi alle infrastrutture energetiche, blackout a Chernihiv e Belgorod

6 Ottobre 2025
- Raid reciproci tra Ucraina e Russia colpiscono le centrali energetiche, lasciando migliaia di abitanti senza elettricità - Le infrastrutture...
Read More
Ucraina: attacchi alle infrastrutture energetiche, blackout a Chernihiv e Belgorod

Sébastien Lecornu lascia il governo francese, Macron accetta

6 Ottobre 2025
- Il primo ministro francese Sébastien Lecornu si dimette dopo meno di un mese; il governo sostanzialmente invariato aveva suscitato...
Read More
Sébastien Lecornu lascia il governo francese, Macron accetta

Traffico internazionale di droga, maxi blitz dei carabinieri: 71 arresti

6 Ottobre 2025
- Operazione 'Termine' contro il narcotraffico internazionale coinvolge sei regioni e oltre 400 militari - Italia, 6 ottobre 2025 -...
Read More
Traffico internazionale di droga, maxi blitz dei carabinieri: 71 arresti

Piano di pace per Gaza: Trump avverte Hamas, negoziati decisivi in Egitto

6 Ottobre 2025
- Il piano per Gaza di Donald Trump entra nel vivo a Sharm el-Sheikh, tra ultimatum americani e richieste di...
Read More
Piano di pace per Gaza: Trump avverte Hamas, negoziati decisivi in Egitto

Elezioni regionali Calabria 2025: urne aperte fino alle 15

6 Ottobre 2025
- Si vota ancora oggi in Calabria, affluenza in calo. Tre candidati in corsa. Dopo le 15 lo spoglio -...
Read More
Elezioni regionali Calabria 2025: urne aperte fino alle 15

Superluna ottobre 2025, quando ammirare l’enorme Luna del raccolto

6 Ottobre 2025
Superluna ottobre 2025, il 7 del mese torna la spettacolare Luna piena al perigeo Superluna ottobre 2025, 6 ott. 2025...
Read More
Superluna ottobre 2025, quando ammirare l’enorme Luna del raccolto

Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano nel WTA 1000 di Pechino

5 Ottobre 2025
La coppia azzurra vince in rimonta la finale contro Fanny Stollar e Miyu Kato, consolidando il primato nella race di...
Read More
Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano nel WTA 1000 di Pechino

Israele nega maltrattamenti a Greta Thunberg: “Accuse ridicole”

5 Ottobre 2025
Tel Aviv respinge le denunce di abusi ai danni dell’attivista e degli altri membri della flottiglia Hamas-Sumud. Il Guardian cita...
Read More
Israele nega maltrattamenti a Greta Thunberg: “Accuse ridicole”

Guardia Nazionale a Chicago per ordine di Trump

5 Ottobre 2025
Trump invia la Guardia Nazionale a Chicago: tensioni con i democratici. Il presidente ordina l’invio di 300 militari dopo gli...
Read More
Guardia Nazionale a Chicago per ordine di Trump

Ottobrata in arrivo dopo il fronte freddo: Italia verso il sole e clima mite

5 Ottobre 2025
Dopo piogge e temporali, torna l’alta pressione con la classica Ottobrata Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa colpirà...
Read More
Ottobrata in arrivo dopo il fronte freddo: Italia verso il sole e clima mite
Ucraina: attacchi alle infrastrutture energetiche, blackout a Chernihiv e Belgorod Ucraina: attacchi alle infrastrutture energetiche, blackout... 6 Ottobre 2025
Sébastien Lecornu lascia il governo francese, Macron accetta Sébastien Lecornu lascia il governo francese,... 6 Ottobre 2025
Traffico internazionale di droga, maxi blitz dei carabinieri: 71 arresti Traffico internazionale di droga, maxi blitz... 6 Ottobre 2025
Piano di pace per Gaza: Trump avverte Hamas, negoziati decisivi in Egitto Piano di pace per Gaza: Trump... 6 Ottobre 2025
Elezioni regionali Calabria 2025: urne aperte fino alle 15 Elezioni regionali Calabria 2025: urne aperte... 6 Ottobre 2025
Superluna ottobre 2025, quando ammirare l’enorme Luna del raccolto Superluna ottobre 2025, quando ammirare l’enorme... 6 Ottobre 2025
Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano nel WTA 1000 di Pechino Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano... 5 Ottobre 2025
Israele nega maltrattamenti a Greta Thunberg: “Accuse ridicole” Israele nega maltrattamenti a Greta Thunberg:... 5 Ottobre 2025
Guardia Nazionale a Chicago per ordine di Trump Guardia Nazionale a Chicago per ordine... 5 Ottobre 2025
Ottobrata in arrivo dopo il fronte freddo: Italia verso il sole e clima mite Ottobrata in arrivo dopo il fronte... 5 Ottobre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending