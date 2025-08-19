Botulino, seconda vittima in Sardegna dopo la Fiesta Latina

Video
Muore a 62 anni Valeria Sollai, già deceduta una 38enne l’8 agosto
Tragedia in Sardegna: una seconda persona è morta a causa del botulino contratto dopo aver consumato cibi contaminati durante la Fiesta Latina. Nelle prime ore di oggi, martedì 19 agosto, è deceduta Valeria Sollai, 62 anni, ricoverata da settimane al Policlinico di Monserrato.
Il caso è collegato alla morte di Roberta Pitzalis, 38 anni, avvenuta lo scorso l’8 agosto. Entrambe avevano partecipato alla manifestazione e consumato guacamole e altre pietanze a base di avocado preparate da un food truck presente all’evento.
Indagini sanitarie e controlli
Le autorità sanitarie hanno già disposto accertamenti e sequestri dei prodotti sospetti, mentre prosegue l’inchiesta per ricostruire la filiera alimentare che ha portato alla contaminazione. Il botulino è una tossina che può svilupparsi in cibi mal conservati e provocare gravi intossicazioni, spesso letali.
La procura e l’ASL locale stanno verificando eventuali responsabilità nella catena di preparazione e distribuzione degli alimenti.
(con fonte AdnKronos)
