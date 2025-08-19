Connect with us

Published

2 ore ago

on

Muore a 62 anni Valeria Sollai, già deceduta una 38enne l’8 agosto

Tragedia in Sardegna: una seconda persona è morta a causa del botulino contratto dopo aver consumato cibi contaminati durante la Fiesta Latina. Nelle prime ore di oggi, martedì 19 agosto, è deceduta Valeria Sollai, 62 anni, ricoverata da settimane al Policlinico di Monserrato.

Il caso è collegato alla morte di Roberta Pitzalis, 38 anni, avvenuta lo scorso l’8 agosto. Entrambe avevano partecipato alla manifestazione e consumato guacamole e altre pietanze a base di avocado preparate da un food truck presente all’evento.

Indagini sanitarie e controlli

Le autorità sanitarie hanno già disposto accertamenti e sequestri dei prodotti sospetti, mentre prosegue l’inchiesta per ricostruire la filiera alimentare che ha portato alla contaminazione. Il botulino è una tossina che può svilupparsi in cibi mal conservati e provocare gravi intossicazioni, spesso letali.

La procura e l’ASL locale stanno verificando eventuali responsabilità nella catena di preparazione e distribuzione degli alimenti.

LE ULTIME NOTIZIE

Migrante di 6 anni morta a Palermo dopo il viaggio da Lampedusa

19 Agosto 2025
La piccola, originaria della Guinea, non ha superato le conseguenze del viaggio in barcone È morta la bambina di sei...
Read More
Migrante di 6 anni morta a Palermo dopo il viaggio da Lampedusa

Botulino, seconda vittima in Sardegna dopo la Fiesta Latina

19 Agosto 2025
Muore a 62 anni Valeria Sollai, già deceduta una 38enne l’8 agosto Tragedia in Sardegna: una seconda persona è morta...
Read More
Botulino, seconda vittima in Sardegna dopo la Fiesta Latina

Terni, 70enne trovata sepolta in giardino di casa

19 Agosto 2025
Il corpo in avanzata decomposizione scoperto dai carabinieri dopo la tardiva segnalazione dei familiari Macabra scoperta a Terni, dove il...
Read More
Terni, 70enne trovata sepolta in giardino di casa

Stop allo spoofing: da oggi blocco alle chiamate truccate

19 Agosto 2025
L’Agcom introduce nuove misure contro il telemarketing molesto Da oggi, martedì 19 agosto, entra in vigore il blocco alle chiamate...
Read More
Stop allo spoofing: da oggi blocco alle chiamate truccate

Harlem, legionella outbreak: five dead and 108 infected

19 Agosto 2025
New York health authorities link the outbreak to cooling towers A Legionella outbreak has hit Central Harlem, New York, with...
Read More
Harlem, legionella outbreak: five dead and 108 infected

Kim Jong-un calls for nuclear expansion in response to US-Seoul exercises

19 Agosto 2025
The North Korean leader denounces “growing threats” and calls for a radical change in military strategy “The security of our...
Read More
Kim Jong-un calls for nuclear expansion in response to US-Seoul exercises

Stop al caldo africano: temporali e calo delle temperature a partire da mercoledì

19 Agosto 2025
Nord e Centro in allerta, il Sud resiste al caldo fino al weekend Dopo giorni di caldo intenso, l’Italia si...
Read More
Stop al caldo africano: temporali e calo delle temperature a partire da mercoledì

Ispettore di polizia ucciso a Napoli: sospetti sul figlio della compagna

19 Agosto 2025
Delitto in ambito familiare, indagini in corso Un ispettore di polizia di 58 anni è stato accoltellato e ucciso ieri,...
Read More
Ispettore di polizia ucciso a Napoli: sospetti sul figlio della compagna

Scoperta in Croazia una torre di guardia romana del II secolo d.C.

19 Agosto 2025
A Mohovo, lungo il Danubio, riaffiora un presidio difensivo dell’epoca di Marco Aurelio Un ritrovamento di valore storico - Nel...
Read More
Scoperta in Croazia una torre di guardia romana del II secolo d.C.

Verso il vertice Putin-Zelensky: Trump rilancia il negoziato di pace

19 Agosto 2025
A Washington primo via libera a un bilaterale entro due settimane. Ma restano divisioni sull’Ucraina e sul ruolo di Mosca...
Read More
Verso il vertice Putin-Zelensky: Trump rilancia il negoziato di pace
Migrante di 6 anni morta a Palermo dopo il viaggio da Lampedusa Migrante di 6 anni morta a... 19 Agosto 2025
Botulino, seconda vittima in Sardegna dopo la Fiesta Latina Botulino, seconda vittima in Sardegna dopo... 19 Agosto 2025
Terni, 70enne trovata sepolta in giardino di casa Terni, 70enne trovata sepolta in giardino... 19 Agosto 2025
Stop allo spoofing: da oggi blocco alle chiamate truccate Stop allo spoofing: da oggi blocco... 19 Agosto 2025
Harlem, legionella outbreak: five dead and 108 infected Harlem, legionella outbreak: five dead and... 19 Agosto 2025
Kim Jong-un calls for nuclear expansion in response to US-Seoul exercises Kim Jong-un calls for nuclear expansion... 19 Agosto 2025
Stop al caldo africano: temporali e calo delle temperature a partire da mercoledì Stop al caldo africano: temporali e... 19 Agosto 2025
Ispettore di polizia ucciso a Napoli: sospetti sul figlio della compagna Ispettore di polizia ucciso a Napoli:... 19 Agosto 2025
Scoperta in Croazia una torre di guardia romana del II secolo d.C. Scoperta in Croazia una torre di... 19 Agosto 2025
Verso il vertice Putin-Zelensky: Trump rilancia il negoziato di pace Verso il vertice Putin-Zelensky: Trump rilancia... 19 Agosto 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending