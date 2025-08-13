Aggredisce vicina con un coltello, poi spara ai carabinieri e alla fine si uccide

Connect with us

Dramma in provincia di Matera: un 79enne ferisce una donna di 28 anni, fugge armato e si toglie la vita dopo un inseguimento.

Momenti di terrore in Basilicata, tra i comuni di Gorgoglione, Aliano e Stigliano (Matera), dove un 79enne ha aggredito una vicina di casa di 28 anni, titolare di un bar del posto, colpendola con un coltello all’interno della sua abitazione. La donna ha riportato tre ferite da arma da taglio ma non è in pericolo di vita. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale.

Dopo l’aggressione, l’anziano è fuggito a bordo della sua auto raggiungendo Aliano, dove è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri. Alla vista dei militari, ha imbracciato un fucile calibro 12, detenuto illegalmente, e ha sparato un colpo in direzione di un carabiniere, che è riuscito a mettersi in salvo.

Il 79enne è quindi ripartito, dirigendosi verso Stigliano, dove un’altra pattuglia lo ha bloccato nei pressi di un’area di servizio. Qui, entrando dal retro, l’uomo si è tolto la vita sparandosi con lo stesso fucile.

(con fonte AdnKronos)

