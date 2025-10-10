Brescia, donna drogata e violentata: due arresti per sequestro e tortura

– Indagine dei carabinieri di Salò: la vittima trovata legata e priva di sensi lungo una strada di Polpenazze del Garda –
Orrore nel Bresciano. Una donna drogata e violentata è stata trovata lo scorso 11 settembre riversa sull’asfalto di una strada secondaria di Polpenazze del Garda, con mani e piedi legati e in stato di incoscienza. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Salò hanno portato all’arresto di due uomini italiani di 31 e 42 anni, accusati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale aggravata.
L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Brescia, è scattata dopo il ritrovamento della donna, di origini brasiliane, che il 9 settembre si era recata nella villa di uno dei due indagati a Soprazocco di Gavardo per partecipare a una cena. Secondo la ricostruzione degli investigatori, nel corso della serata i due avrebbero trasformato l’invito in un incubo: la vittima sarebbe stata costretta ad assumere droga contro la sua volontà, picchiata e sottoposta a violenze di particolare crudeltà.
Dopo ore di abusi, i due l’avrebbero infine caricata in auto e abbandonata legata in strada, priva di sensi. A trovarla è stato un automobilista di passaggio che ha dato subito l’allarme. Le indagini hanno consentito di risalire ai presunti responsabili, per i quali il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.
Gli inquirenti stanno ora raccogliendo ulteriori elementi per ricostruire con precisione le ore di prigionia e accertare eventuali complicità. La donna, soccorsa e trasferita in ospedale, si sta lentamente riprendendo.
(con fonte AdnKronos)
