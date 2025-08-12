Caldo estremo: 16 città da bollino rosso alla vigilia di Ferragosto

Afa e temperature record sotto l’anticiclone africano Caronte. Allerta massima in aumento

L’Italia si prepara a un’ulteriore impennata delle temperature, con un’ondata di caldo che porterà a 16 le città da bollino rosso entro mercoledì 13 agosto. Secondo i bollettini del ministero della Salute, oggi – martedì 12 – sono undici le località con il livello massimo di allerta: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Torino, Milano, Perugia, Rieti e Roma. Domani si aggiungeranno Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo.

Situazione nei diversi capoluoghi

Oggi cinque città sono da bollino arancione (Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo), mentre il livello giallo riguarda Ancona, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Trieste. La situazione appare meno critica al Sud, dove si registrano sei bollini verdi: Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara e Reggio Calabria.

Il dominio di Caronte

Come spiega Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, l’anticiclone africano Caronte continuerà a influenzare il Paese fino a Ferragosto, con cielo sereno e temperature ben oltre le medie stagionali. Solo le aree montuose potrebbero beneficiare di qualche temporale di calore, soprattutto tra oggi e domani. Un possibile calo delle temperature è atteso solo nell’ultima decade del mese, ma una rinfrescata significativa resta incerta.

(con fonte AdnKronos)