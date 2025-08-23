Francia convoca l’ambasciatrice italiana dopo le parole di Salvini su Macron

Parigi: “Dichiarazioni inaccettabili, minato il clima di fiducia tra i due Paesi”

La reazione di Parigi – La Francia ha convocato giovedì l’ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D’Alessandro, dopo le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini rivolte al presidente Emmanuel Macron sul tema dell’invio di truppe in Ucraina. Lo ha reso noto l’Afp, citando una fonte diplomatica.

Il richiamo – All’ambasciatrice è stato ricordato che le parole di Salvini “erano in contrasto con il clima di fiducia e le storiche relazioni tra i nostri due Paesi, nonché con i recenti sviluppi bilaterali, che hanno evidenziato forti convergenze, in particolare per quanto riguarda l’incrollabile sostegno all’Ucraina”. La notizia è stata anticipata da France Inter.

Le parole di Salvini – Nei giorni scorsi il vicepremier, interpellato a Milano sulla proposta di Macron di valutare l’invio di soldati europei in Ucraina, aveva replicato con toni polemici: “Vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina”.

