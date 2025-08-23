Video
Parigi: “Dichiarazioni inaccettabili, minato il clima di fiducia tra i due Paesi”
La reazione di Parigi – La Francia ha convocato giovedì l’ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D’Alessandro, dopo le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini rivolte al presidente Emmanuel Macron sul tema dell’invio di truppe in Ucraina. Lo ha reso noto l’Afp, citando una fonte diplomatica.
Il richiamo – All’ambasciatrice è stato ricordato che le parole di Salvini “erano in contrasto con il clima di fiducia e le storiche relazioni tra i nostri due Paesi, nonché con i recenti sviluppi bilaterali, che hanno evidenziato forti convergenze, in particolare per quanto riguarda l’incrollabile sostegno all’Ucraina”. La notizia è stata anticipata da France Inter.
Le parole di Salvini – Nei giorni scorsi il vicepremier, interpellato a Milano sulla proposta di Macron di valutare l’invio di soldati europei in Ucraina, aveva replicato con toni polemici: “Vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina”.
LE ULTIME NOTIZIE
Ucraina, Trump valuta summit Putin-Zelensky: “Deciderò in due settimane”
Maltempo, temporali al Sud: Protezione Civile emette allerta gialla
Controesodo, weekend da bollino rosso: oltre 12 milioni di rientri
Francia convoca l’ambasciatrice italiana dopo le parole di Salvini su Macron
Trump annuncia nuovi dazi Usa sui mobili importati
Epstein case: Ghislaine Maxwell transcripts published
Caso Epstein, pubblicate le trascrizioni di Ghislaine Maxwell
Adidas nel mirino in Messico per “appropriazione culturale”
Tragedia a Catanzaro: bimbo di 2 anni investito da un furgone in retromarcia
Scandalo nel calcio romeno: sospetto trucco al sorteggio di Coppa
(con fonte AdnKronos)
