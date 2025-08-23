Francia convoca l’ambasciatrice italiana dopo le parole di Salvini su Macron

Connect with us

Published

27 minuti ago

on

Parigi: “Dichiarazioni inaccettabili, minato il clima di fiducia tra i due Paesi”

La reazione di Parigi – La Francia ha convocato giovedì l’ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D’Alessandro, dopo le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini rivolte al presidente Emmanuel Macron sul tema dell’invio di truppe in Ucraina. Lo ha reso noto l’Afp, citando una fonte diplomatica.

Il richiamo – All’ambasciatrice è stato ricordato che le parole di Salvini “erano in contrasto con il clima di fiducia e le storiche relazioni tra i nostri due Paesi, nonché con i recenti sviluppi bilaterali, che hanno evidenziato forti convergenze, in particolare per quanto riguarda l’incrollabile sostegno all’Ucraina”. La notizia è stata anticipata da France Inter.

Le parole di Salvini – Nei giorni scorsi il vicepremier, interpellato a Milano sulla proposta di Macron di valutare l’invio di soldati europei in Ucraina, aveva replicato con toni polemici: “Vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina”.

LE ULTIME NOTIZIE

Ucraina, Trump valuta summit Putin-Zelensky: “Deciderò in due settimane”

23 Agosto 2025
Il presidente Usa minaccia nuove sanzioni a Mosca. Lavrov frena sull’incontro, Zelensky: “Siamo pronti al formato trilaterale” Le garanzie di...
Read More
Ucraina, Trump valuta summit Putin-Zelensky: “Deciderò in due settimane”

Maltempo, temporali al Sud: Protezione Civile emette allerta gialla

23 Agosto 2025
Rovesci e vento forte su gran parte del Paese, rischio idrogeologico Oggi, sabato 23 agosto, una perturbazione veloce porta pioggia...
Read More
Maltempo, temporali al Sud: Protezione Civile emette allerta gialla

Controesodo, weekend da bollino rosso: oltre 12 milioni di rientri

23 Agosto 2025
Anas: traffico in crescita verso le grandi città, potenziati i controlli Fine delle vacanze, italiani in viaggio - Un weekend...
Read More
Controesodo, weekend da bollino rosso: oltre 12 milioni di rientri

Francia convoca l’ambasciatrice italiana dopo le parole di Salvini su Macron

23 Agosto 2025
Parigi: “Dichiarazioni inaccettabili, minato il clima di fiducia tra i due Paesi” La reazione di Parigi - La Francia ha...
Read More
Francia convoca l’ambasciatrice italiana dopo le parole di Salvini su Macron

Trump annuncia nuovi dazi Usa sui mobili importati

23 Agosto 2025
Il presidente: “Decisione entro 50 giorni, rilanceremo il settore interno” Donald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi sui mobili...
Read More
Trump annuncia nuovi dazi Usa sui mobili importati

Epstein case: Ghislaine Maxwell transcripts published

23 Agosto 2025
Maxwell: “I don't believe he committed suicide, Trump always a gentleman” Revelations from a Texas prison - The US Department...
Read More
Epstein case: Ghislaine Maxwell transcripts published

Caso Epstein, pubblicate le trascrizioni di Ghislaine Maxwell

23 Agosto 2025
Maxwell: “Non credo si sia suicidato, Trump sempre un gentiluomo” Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha diffuso la...
Read More
Caso Epstein, pubblicate le trascrizioni di Ghislaine Maxwell

Adidas nel mirino in Messico per “appropriazione culturale”

22 Agosto 2025
Il produttore tedesco si scusa con la comunità indigena di Oaxaca per le scarpe “Oaxaca Slip-On” Scuse pubbliche nella comunità...
Read More
Adidas nel mirino in Messico per “appropriazione culturale”

Tragedia a Catanzaro: bimbo di 2 anni investito da un furgone in retromarcia

22 Agosto 2025
Il piccolo è deceduto nel quartiere Janò, conducente rintracciato dalla polizia Un drammatico incidente ha sconvolto Catanzaro: un bimbo di...
Read More
Tragedia a Catanzaro: bimbo di 2 anni investito da un furgone in retromarcia

Scandalo nel calcio romeno: sospetto trucco al sorteggio di Coppa

22 Agosto 2025
Accuse di favoritismo durante i sedicesimi di Coppa di Romania Durante il sorteggio dei sedicesimi di finale di Coppa di...
Read More
Scandalo nel calcio romeno: sospetto trucco al sorteggio di Coppa
Ucraina, Trump valuta summit Putin-Zelensky: “Deciderò in due settimane” Ucraina, Trump valuta summit Putin-Zelensky: “Deciderò... 23 Agosto 2025
Maltempo, temporali al Sud: Protezione Civile emette allerta gialla Maltempo, temporali al Sud: Protezione Civile... 23 Agosto 2025
Controesodo, weekend da bollino rosso: oltre 12 milioni di rientri Controesodo, weekend da bollino rosso: oltre... 23 Agosto 2025
Francia convoca l’ambasciatrice italiana dopo le parole di Salvini su Macron Francia convoca l’ambasciatrice italiana dopo le... 23 Agosto 2025
Trump annuncia nuovi dazi Usa sui mobili importati Trump annuncia nuovi dazi Usa sui... 23 Agosto 2025
Epstein case: Ghislaine Maxwell transcripts published Epstein case: Ghislaine Maxwell transcripts published 23 Agosto 2025
Caso Epstein, pubblicate le trascrizioni di Ghislaine Maxwell Caso Epstein, pubblicate le trascrizioni di... 23 Agosto 2025
Adidas nel mirino in Messico per “appropriazione culturale” Adidas nel mirino in Messico per... 22 Agosto 2025
Tragedia a Catanzaro: bimbo di 2 anni investito da un furgone in retromarcia Tragedia a Catanzaro: bimbo di 2... 22 Agosto 2025
Scandalo nel calcio romeno: sospetto trucco al sorteggio di Coppa Scandalo nel calcio romeno: sospetto trucco... 22 Agosto 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending