Centrosinistra ufficializza Tridico come candidato in Calabria

Pasquale Tridico, europarlamentare e ideatore del reddito di cittadinanza, sarà sostenuto da un ampio schieramento di 12 partiti e liste

A Lamezia Terme, nel corso del tavolo dei segretari regionali dei partiti del centrosinistra, è stata ufficializzata la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Calabria

Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e noto come padre del reddito di cittadinanza, sarà sostenuto da un ampio fronte politico composto da 12 sigle: Pd, M5S, Avs, un’aggregazione che include Psi, Federazione Riformista, Italia Viva, Azione, +Europa, Pri, Mezzogiorno Federato, oltre a Rifondazione Comunista e Demos.

L’alleanza punta a presentarsi unita alle prossime elezioni regionali, cercando di valorizzare la figura di Tridico come candidato in grado di coniugare esperienza politica ed attenzione ai temi sociali ed economici della Calabria.

(con fonte AdnKronos)

