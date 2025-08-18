Connect with us

Published

2 ore ago

on

Lo Spallanzani conferma l’incremento delle infezioni, 10 i decessi dall’inizio dell’anno

I dati aggiornati – Continuano a crescere i casi di virus West Nile nel Lazio. Secondo le analisi del laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, rispetto all’ultimo bollettino dell’11 agosto, sono stati certificati 21 nuovi casi: 16 con febbre e 5 con sindrome neurologica.

La diffusione sul territorio – I contagi recenti sono stati rilevati soprattutto ad Aprilia, Ardea, Cassino, Castrocielo, Cisterna di Latina, Genzano di Roma, Latina, Pontinia, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, oltre a Carpinone in provincia di Isernia e Sessa Aurunca nel Casertano. Con questi dati, nel 2025 i casi diagnosticati salgono a 174. Nel dettaglio: 155 nella Asl di Latina, 10 nella Asl Roma 6, 5 nella Asl di Frosinone, uno nella Asl Roma 3 e almeno tre fuori regione, con due in provincia di Caserta e uno a Isernia.

La situazione clinica – Dei 174 casi complessivi, 43 pazienti sono ricoverati nei reparti ordinari, 4 in terapia intensiva, mentre 29 sono stati già dimessi. Ottantotto persone si trovano invece in isolamento domiciliare in buone condizioni. Dall’inizio dell’anno si registrano 10 decessi legati al virus.

LE ULTIME NOTIZIE

West Nile, nel Lazio 21 nuovi casi: salgono a 174 i contagi nel 2025

18 Agosto 2025
Lo Spallanzani conferma l’incremento delle infezioni, 10 i decessi dall’inizio dell’anno I dati aggiornati - Continuano a crescere i casi...
Read More
West Nile, nel Lazio 21 nuovi casi: salgono a 174 i contagi nel 2025

Trump incontra Zelensky alla Casa Bianca: giornata chiave per la pace

18 Agosto 2025
Dopo il vertice con Putin, il presidente Usa riceve il leader ucraino e una delegazione europea per discutere il futuro...
Read More
Trump incontra Zelensky alla Casa Bianca: giornata chiave per la pace

Fulmine colpisce motociclista, muore 42enne nel Leccese

18 Agosto 2025
Tragedia sulla statale 275 durante un temporale: la vittima è Marco Zampilli Un uomo di 42 anni, Marco Zampilli, ha...
Read More
Fulmine colpisce motociclista, muore 42enne nel Leccese

Morte di due neonati a Bolzano, il batterio nel detergente per biberon

18 Agosto 2025
Indagini dopo la morte di due neonati prematuri Tracce del batterio collegato al decesso di due neonati prematuri, avvenuto la...
Read More
Morte di due neonati a Bolzano, il batterio nel detergente per biberon

Hamas accetta nuova proposta di cessate il fuoco a Gaza

18 Agosto 2025
Fonti del gruppo palestinese confermano l’intesa presentata dai mediatori L’accordo - Hamas ha comunicato di aver accettato una nuova proposta...
Read More
Hamas accetta nuova proposta di cessate il fuoco a Gaza

Violenza su un traghetto Genova-Porto Torres: indaga la polizia

18 Agosto 2025
Una 19enne denuncia di essere stata aggredita a bordo nella notte tra sabato e domenica Secondo quanto riportato dalla stampa...
Read More
Violenza su un traghetto Genova-Porto Torres: indaga la polizia

Finale Cincinnati: nuova sfida Sinner e Alcaraz per il titolo

18 Agosto 2025
La quarta finale del 2025 tra i due top player Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000...
Read More
Finale Cincinnati: nuova sfida Sinner e Alcaraz per il titolo

Kharkiv sotto attacco, tre vittime in raid con droni russi

18 Agosto 2025
Colpita ancora la città ucraina, tra i morti anche un bambino Nuovo raid notturno – Tre persone sono rimaste uccise...
Read More
Kharkiv sotto attacco, tre vittime in raid con droni russi

Zelensky a Washington, attesa per il vertice con Trump e i leader europei

18 Agosto 2025
Alla Casa Bianca bilaterale tra Usa e Ucraina, poi colloqui allargati con Meloni, Macron, von der Leyen e gli altri...
Read More
Zelensky a Washington, attesa per il vertice con Trump e i leader europei

Tragedia sul Po, muore annegato un ragazzo nel Pavese

18 Agosto 2025
Il giovane è stato trascinato dalla corrente vicino al Ponte della Becca, a Mezzanino Un ragazzo ha perso la vita...
Read More
Tragedia sul Po, muore annegato un ragazzo nel Pavese
West Nile, nel Lazio 21 nuovi casi: salgono a 174 i contagi nel 2025 West Nile, nel Lazio 21 nuovi... 18 Agosto 2025
Trump incontra Zelensky alla Casa Bianca: giornata chiave per la pace Trump incontra Zelensky alla Casa Bianca:... 18 Agosto 2025
Fulmine colpisce motociclista, muore 42enne nel Leccese Fulmine colpisce motociclista, muore 42enne nel... 18 Agosto 2025
Morte di due neonati a Bolzano, il batterio nel detergente per biberon Morte di due neonati a Bolzano,... 18 Agosto 2025
Hamas accetta nuova proposta di cessate il fuoco a Gaza Hamas accetta nuova proposta di cessate... 18 Agosto 2025
Violenza su un traghetto Genova-Porto Torres: indaga la polizia Violenza su un traghetto Genova-Porto Torres:... 18 Agosto 2025
Finale Cincinnati: nuova sfida Sinner e Alcaraz per il titolo Finale Cincinnati: nuova sfida Sinner e... 18 Agosto 2025
Kharkiv sotto attacco, tre vittime in raid con droni russi Kharkiv sotto attacco, tre vittime in... 18 Agosto 2025
Zelensky a Washington, attesa per il vertice con Trump e i leader europei Zelensky a Washington, attesa per il... 18 Agosto 2025
Tragedia sul Po, muore annegato un ragazzo nel Pavese Tragedia sul Po, muore annegato un... 18 Agosto 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending