West Nile, nel Lazio 21 nuovi casi: salgono a 174 i contagi nel 2025

Lo Spallanzani conferma l’incremento delle infezioni, 10 i decessi dall’inizio dell’anno
I dati aggiornati – Continuano a crescere i casi di virus West Nile nel Lazio. Secondo le analisi del laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, rispetto all’ultimo bollettino dell’11 agosto, sono stati certificati 21 nuovi casi: 16 con febbre e 5 con sindrome neurologica.
La diffusione sul territorio – I contagi recenti sono stati rilevati soprattutto ad Aprilia, Ardea, Cassino, Castrocielo, Cisterna di Latina, Genzano di Roma, Latina, Pontinia, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, oltre a Carpinone in provincia di Isernia e Sessa Aurunca nel Casertano. Con questi dati, nel 2025 i casi diagnosticati salgono a 174. Nel dettaglio: 155 nella Asl di Latina, 10 nella Asl Roma 6, 5 nella Asl di Frosinone, uno nella Asl Roma 3 e almeno tre fuori regione, con due in provincia di Caserta e uno a Isernia.
La situazione clinica – Dei 174 casi complessivi, 43 pazienti sono ricoverati nei reparti ordinari, 4 in terapia intensiva, mentre 29 sono stati già dimessi. Ottantotto persone si trovano invece in isolamento domiciliare in buone condizioni. Dall’inizio dell’anno si registrano 10 decessi legati al virus.
(con fonte AdnKronos)
