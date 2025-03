Omicidio Serena Mollicone: oggi la Cassazione decide sul caso

🔊 Ascolta articolo -

Oggi la Corte di Cassazione potrebbe chiudere definitivamente il caso sull’omicidio di Serena Mollicone, la giovane di Arce scomparsa nel 2001

Grande attesa oggi, 11 marzo 2025, per la decisione della Corte di Cassazione sul caso di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001. La Suprema Corte dovrà esprimersi se confermare l’assoluzione degli imputati, Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, suo figlio Marco e la moglie Annamaria, oppure annullare la sentenza di secondo grado e riaprire il processo con un Appello bis. L’udienza, che si tiene questa mattina, potrebbe rappresentare l’ultimo atto di una vicenda giudiziaria che dura da quasi 24 anni.

Gli imputati e le assoluzioni nei precedenti gradi di giudizio

Gli imputati principali del processo, la famiglia Mottola, insieme ai carabinieri Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale, erano stati assolti dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma, confermando così la sentenza di primo grado emessa dalla Corte d’Assise di Cassino. La pubblica accusa, rappresentata dai sostituti procuratori generali Francesco Piantoni e Deborah Landolfi, aveva richiesto una condanna di 24 anni per Franco Mottola e 22 anni per il figlio Marco e la moglie Annamaria. Per il carabiniere Suprano, si era richiesta una pena di quattro anni, ma quest’ultimo aveva rinunciato alla prescrizione. Per Quatrale, invece, era stata chiesta l’assoluzione, e il caso per i due carabinieri è stato definitivamente chiuso.

La fiducia nella giustizia degli imputati

Gli imputati si sono mostrati fiduciosi nella giustizia. L’avvocato Mauro Marsella, uno dei difensori della famiglia Mottola, ha dichiarato che sia la famiglia che il team di difesa sono sicuri che la Corte di Cassazione confermerà l’assoluzione. “Dopo due assoluzioni, siamo certi che la Suprema Corte farà un ottimo lavoro”, ha commentato Marsella. Il legale, insieme agli avvocati Francesco Germani, Piergiorgio Di Giuseppe e il criminologo Carmelo Lavorino, costituisce il pool difensivo della famiglia Mottola.

La battaglia della famiglia Mollicone

Sul fronte opposto, i familiari di Serena Mollicone, guidati dallo zio Antonio e dalla sorella Consuelo, confidano che la Corte di Cassazione possa disporre un nuovo processo di Appello. Dopo la morte del padre Guglielmo, che per anni aveva lottato per scoprire la verità sull’omicidio della figlia, sono stati i familiari a continuare la ricerca di giustizia. L’avvocato Anthony Iafrate, rappresentante della parte civile, ha espresso la convinzione che il ricorso presentato dalla Procura generale di Roma sia ben strutturato e fondato. Tuttavia, Iafrate non esclude la possibilità che, qualora la Cassazione rigetti il ricorso, il caso di Serena Mollicone rimanga irrisolto, con il rischio che non si riesca mai a individuare un colpevole definitivo.

Un mistero lungo 24 anni

Serena Mollicone scompare il 1° giugno 2001, dopo essere uscita di casa per recarsi all’ospedale di Sora per una visita ortodontica. Da quel momento, la giovane non farà più ritorno. Due giorni dopo, il suo corpo viene ritrovato in un bosco a Fonte Cupa, vicino ad Anitrella. Serena era stata brutalmente uccisa, con mani e piedi legati, nastro adesivo su naso e bocca e un sacchetto in testa. Nonostante gli anni trascorsi, il caso è rimasto irrisolto tra colpi di scena, archiviazioni e processi, senza che si sia arrivati a una verità definitiva.

