Manovra, Meloni: “Soldi da banche e assicurazioni, innovazione senza precedenti”

Giorgia Meloni illustra i finanziamenti della nuova legge di bilancio: tagli fiscali, incentivi all’occupazione e sostegno a imprese e famiglie al centro della manovra

Parte delle risorse della legge di bilancio arriva dai contributi di banche e assicurazioni, “una novità coraggiosa”, afferma Giorgia Meloni. La manovra include misure per favorire l’occupazione e ridurre il carico fiscale: tra queste, il taglio strutturale del cuneo fiscale, incentivi contributivi per madri lavoratrici autonome e l’estensione della detassazione su premi di produttività e fringe benefit. Meloni ha anche confermato la super deduzione per nuove assunzioni e il finanziamento della Nuova Sabatini per le piccole e medie imprese, aumentando i fondi fino al 2029.

Meloni sottolinea la priorità del governo di sostenere il settore produttivo italiano, accompagnando le piccole e medie imprese nei cambiamenti economici, favorendo la produttività e riducendo la burocrazia. “Abbiamo smesso di sprecare risorse pubbliche”, afferma, ponendo l’accento su un impiego strategico dei fondi a beneficio di occupazione e famiglie.

(con fonte AdnKronos)