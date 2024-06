ALMARANTO Boutique Hotel e Relais: un’oasi di Eleganza nel cuore del Monferrato

🔊 Ascolta articolo -

Un rifugio di lusso e design nel Piemonte bucolico, dove la cuoca tedesca Alexa Schulte ha realizzato il suo sogno di vita

Il Monferrato, spesso associato a un Piemonte pittoresco e autentico, è la cornice ideale per un turismo slow e sostenibile. In questo scenario incantevole, Alexa Schulte, una cuoca tedesca e appassionata viaggiatrice, ha realizzato il suo sogno aprendo l’ALMARANTO Boutique Hotel e Relais. Questo hotel, che vanta 19 camere e 4 suite, è dedicato al buon gusto, al turismo slow e al design armonioso con l’ambiente circostante.

Le quattro suite – Almaranto, Terrazza, Giardino e Nocciola – riflettono gli anni di viaggi e l’amore per il territorio di Alexa. “Dopo aver vissuto in hotel di tutto il mondo con mio marito Markus, ho voluto creare spazi che unissero comfort moderni e fascino locale”, racconta Alexa. Ogni suite è un connubio di mobili antichi, pezzi di design e artigianato locale, creando un ambiente unico e accogliente.

La recente ristrutturazione, completata nel 2021, ha reso le suite tra le più spaziose della regione. I bagni, dotati di ceramiche e marmo, offrono funzionalità e lusso, con alcune suite che includono vasche idromassaggio. La suite Almaranto, con i suoi 75 m² di spazio e una terrazza panoramica di 100 m² con jacuzzi, offre un rifugio di lusso. La suite Giardino vanta un’area esterna privata e una vasca indipendente, mentre la suite Terrazza si distingue per il suo design elegante su due livelli e una terrazza di 60 m². Infine, la suite Nocciola è immersa nei noccioleti, con un giardino privato che fonde interni ed esterni in armonia.

La scelta di non includere TV nelle suite è intenzionale, promuovendo un soggiorno autentico e rilassante, lontano dalle distrazioni moderne. Gli spazi comuni dell’hotel riflettono la stessa cura e attenzione al dettaglio: dalla palestra con attrezzi in legno alla reception accogliente come un salotto di casa, passando per il ristorante gourmet ADAGIO, dove i bicchieri Riedel e le ceramiche fatte a mano aggiungono un tocco di classe.

Anche il ristorante bistro ANIMA, situato a bordo piscina, è progettato per fondere interno ed esterno, con sale che si trasformano in terrazze e giardini. L’accademia ADAGIO, una moderna scuola di cucina, completa l’offerta, offrendo esperienze culinarie indimenticabili.

ALMARANTO Boutique Hotel e Relais è un rifugio di eleganza e tranquillità nel cuore del Monferrato, perfetto per chi cerca un’esperienza di lusso integrata con la bellezza e la cultura del territorio.

