Meloni insultata da Landini: “Cortigiana”, la risposta social della premier

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni replica duramente alle parole del segretario generale della Cgil Maurizio Landini: “Questa è la sinistra che difende i diritti delle donne…”
Meloni insultata da Landini, 16 ott. 2025 – Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha definito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “cortigiana” durante una puntata di DiMartedì su La7, accusandola di aver servito Donald Trump senza agire per l’Italia.
La premier ha replicato duramente sui social: “Evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una cortigiana”. Per chiarire il significato della parola, Meloni ha pubblicato la definizione tratta da Oxford Languages: “Donna di facili costumi”, sottolineando come la sinistra, secondo lei, predichi il rispetto delle donne ma le insulti quando manca di argomenti.
“Ed ecco un’altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, le dà della prostituta”, ha aggiunto la premier, ribadendo la gravità dell’offesa ricevuta.
Landini aveva affermato riferendosi alla situazione a Gaza: “Meloni si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito. Per fortuna che ci sono stati i cittadini italiani che sono scesi in piazza a difendere l’onore di questo Paese”.
Lo scambio tra Meloni e Landini ha acceso il dibattito politico, con la premier che ha voluto evidenziare la propria autonomia politica e denunciare l’uso di termini offensivi nei suoi confronti, soprattutto in un contesto pubblico e mediatico.
(con fonte AdnKronos) Meloni insultata da Landini
