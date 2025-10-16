Meloni insultata da Landini: “Cortigiana”, la risposta social della premier

Connect with us

Published

35 minuti ago

on

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni replica duramente alle parole del segretario generale della Cgil Maurizio Landini: “Questa è la sinistra che difende i diritti delle donne…”

Meloni insultata da Landini, 16 ott. 2025 – Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha definito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “cortigiana” durante una puntata di DiMartedì su La7, accusandola di aver servito Donald Trump senza agire per l’Italia.

La premier ha replicato duramente sui social: “Evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una cortigiana”. Per chiarire il significato della parola, Meloni ha pubblicato la definizione tratta da Oxford Languages: “Donna di facili costumi”, sottolineando come la sinistra, secondo lei, predichi il rispetto delle donne ma le insulti quando manca di argomenti.

“Ed ecco un’altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, le dà della prostituta”, ha aggiunto la premier, ribadendo la gravità dell’offesa ricevuta.

Landini aveva affermato riferendosi alla situazione a Gaza: “Meloni si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito. Per fortuna che ci sono stati i cittadini italiani che sono scesi in piazza a difendere l’onore di questo Paese”.

Lo scambio tra Meloni e Landini ha acceso il dibattito politico, con la premier che ha voluto evidenziare la propria autonomia politica e denunciare l’uso di termini offensivi nei suoi confronti, soprattutto in un contesto pubblico e mediatico.

LE ULTIME NOTIZIE

Israele accusa Hamas: “Sta violando la tregua a Gaza”

16 Ottobre 2025
Il ministro Gideon Sa’ar denuncia il mancato rispetto degli accordi da parte di Hamas e aggiorna sulla possibile riapertura del...
Read More
Israele accusa Hamas: “Sta violando la tregua a Gaza”

Meloni insultata da Landini: “Cortigiana”, la risposta social della premier

16 Ottobre 2025
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni replica duramente alle parole del segretario generale della Cgil Maurizio Landini: "Questa è la...
Read More
Meloni insultata da Landini: “Cortigiana”, la risposta social della premier

Omicidio di Stefano Cena: tre giovani indagati per la sua morte

16 Ottobre 2025
La procura di Tivoli avvia indagini approfondite sull’aggressione mortale al giostraio di Capena La procura di Tivoli ha iscritto nel...
Read More
Omicidio di Stefano Cena: tre giovani indagati per la sua morte

Nuova terapia rigenerativa apre speranze contro osteoartrosi

16 Ottobre 2025
Studio italiano dimostra il potenziale di biomateriali e cellule staminali per rigenerare le articolazioni Una nuova frontiera nella cura dell’osteoartrosi...
Read More
Nuova terapia rigenerativa apre speranze contro osteoartrosi

Lecornu è salvo: bocciata anche la seconda mozione di sfiducia

16 Ottobre 2025
Il premier francese Sébastien Lecornu supera la seconda mozione di sfiducia presentata dal Rassemblement National Il governo francese guidato da...
Read More
Lecornu è salvo: bocciata anche la seconda mozione di sfiducia

Trump-Venezuela: US president admits authorising secret CIA operations

16 Ottobre 2025
Trump authorises clandestine CIA operations in Venezuela US President Donald Trump has stated that he authorised secret CIA operations against...
Read More
Trump-Venezuela: US president admits authorising secret CIA operations

Trump-Venezuela: presidente Usa ammette aver autorizzato operazioni segrete Cia

16 Ottobre 2025
Operazioni clandestine della Cia in Venezuela autorizzate da Trump Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di aver autorizzato operazioni...
Read More
Trump-Venezuela: presidente Usa ammette aver autorizzato operazioni segrete Cia

Trump-Putin: telefonata oggi per discutere della guerra in Ucraina

16 Ottobre 2025
Telefonata Trump-Putin prima dell’incontro con Zelensky alla Casa Bianca Trump-Putin, interlocuzione su guerra in Ucraina, 16 ott. 2025 - Il...
Read More
Trump-Putin: telefonata oggi per discutere della guerra in Ucraina

Scontri a Lima: un morto e oltre cento feriti nelle proteste contro il governo

16 Ottobre 2025
Manifestazioni a Lima contro il nuovo governo degenerano in violenza, presidente Jeri esprime cordoglio Un uomo è stato ucciso e...
Read More
Scontri a Lima: un morto e oltre cento feriti nelle proteste contro il governo

Terremoto a Papua con magnitudo 6,5: nessun allarme tsunami

16 Ottobre 2025
Sisma oggi nella provincia orientale di Papua, epicentro a 200 km da Jayapura Oggi un terremoto a Papua di magnitudo...
Read More
Terremoto a Papua con magnitudo 6,5: nessun allarme tsunami
Israele accusa Hamas: “Sta violando la tregua a Gaza” Israele accusa Hamas: “Sta violando la... 16 Ottobre 2025
Meloni insultata da Landini: “Cortigiana”, la risposta social della premier Meloni insultata da Landini: “Cortigiana”, la... 16 Ottobre 2025
Omicidio di Stefano Cena: tre giovani indagati per la sua morte Omicidio di Stefano Cena: tre giovani... 16 Ottobre 2025
Nuova terapia rigenerativa apre speranze contro osteoartrosi Nuova terapia rigenerativa apre speranze contro... 16 Ottobre 2025
Lecornu è salvo: bocciata anche la seconda mozione di sfiducia Lecornu è salvo: bocciata anche la... 16 Ottobre 2025
Trump-Venezuela: US president admits authorising secret CIA operations Trump-Venezuela: US president admits authorising secret... 16 Ottobre 2025
Trump-Venezuela: presidente Usa ammette aver autorizzato operazioni segrete Cia Trump-Venezuela: presidente Usa ammette aver autorizzato... 16 Ottobre 2025
Trump-Putin: telefonata oggi per discutere della guerra in Ucraina Trump-Putin: telefonata oggi per discutere della... 16 Ottobre 2025
Scontri a Lima: un morto e oltre cento feriti nelle proteste contro il governo Scontri a Lima: un morto e... 16 Ottobre 2025
Terremoto a Papua con magnitudo 6,5: nessun allarme tsunami Terremoto a Papua con magnitudo 6,5:... 16 Ottobre 2025

(con fonte AdnKronos) Meloni insultata da Landini

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending