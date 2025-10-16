Morto a Ostia il ragazzo accoltellato durante una lite nella notte

Roma, lite a Nuova Ostia finisce nel sangue: 20enne ucciso con una coltellata

È morto a Ostia il ragazzo di 20 anni accoltellato nella notte, sul litorale di Roma. Il giovane era stato ferito intorno alle 23 di ieri in via Forni, nel quartiere di Nuova Ostia, durante una violenta lite tra più persone. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dello scontro ci sarebbero motivi legati alla droga.

Il 20enne era stato raggiunto da una coltellata alla coscia destra e trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nonostante i tentativi dei medici, il giovane è morto nelle ore successive a causa della grave emorragia.

(con fonte AdnKronos)