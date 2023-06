Prezzi alle stelle per il ponte del 2 giugno: vacanze estive costose in arrivo

🔊 Ascolta l'articolo

I prezzi delle vacanze durante il ponte del 2 giugno sembrano subire un’importante impennata. L’Unione Nazionale Consumatori ha analizzato i dati Istat resi noti di recente e ha stilato una classifica dei settori in cui si sono verificati i maggiori aumenti nel mese di maggio. Secondo l’analisi, gli alberghi hanno subito un rincaro del 5,8% in soli 30 giorni, mentre il costo di piscine, palestre e stabilimenti balneari è aumentato addirittura del 9,8% rispetto ad aprile, rappresentando il record per gli incrementi congiunturali.

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, esprime preoccupazione riguardo ai rincari dei prezzi in vista delle prossime vacanze estive. Afferma che se il trend attuale si mantiene, le vacanze potrebbero diventare un problema per le tasche degli italiani, con il rischio di un’estate caratterizzata da prezzi elevati.

La classifica annuale delle voci legate alle vacanze rivela che i voli nazionali sono al primo posto, con un aumento del 43,2% rispetto a maggio 2022, seguiti dai voli internazionali con un incremento del 36,6%. Al terzo posto si trovano i gelati, con un aumento del 22%.

I pacchetti turistici nazionali si posizionano al quarto posto, registrando un aumento del 19,2%, mentre i pacchetti internazionali hanno un modesto incremento del 2,4%.

Gli alberghi, motel e pensioni occupano la quinta posizione, con un aumento del 15,2% rispetto all’anno scorso. Seguono i parchi di divertimento e i servizi sportivi con un aumento del 10,8%, i fast food con un aumento dell’8,4%, i villaggi vacanze e i campeggi con un aumento dell’8,2%, e i ristoranti, bar e locali da ballo con un aumento del 5,7%. Le piscine, palestre, stabilimenti balneari e discoteche chiudono la classifica con un aumento del 4,9%. Fuori dalla graduatoria si trova il trasporto ferroviario passeggeri, che registra un aumento del 3,8%.

I rialzi mensili dei prezzi evidenziano che le piscine, palestre, stabilimenti balneari e discoteche sono in testa alla classifica, con un aumento del 9,8% rispetto ad aprile. Al secondo posto si trovano i noleggi di mezzi di trasporto, con un incremento del 6,2%. Alberghi, motel e pensioni si posizionano al terzo posto, con un aumento del 5,8%.

Altri aumenti significativi riguardano i libri di narrativa (+5,1%), la frutta fresca (+4,9%), gli alimenti per bambini (+3,3%), i frutti di mare surgelati, la margarina e le patate (+3,1%), e il gas naturale e il gas di città (+2,9%).

Per quanto riguarda la top ten annua dei prodotti alimentari, lo zucchero si trova al primo posto con un incremento del 52,6% rispetto a maggio 2022, seguito dal riso con un aumento del 37,1% e dal latte conservato con un aumento del 28,7%. Altri aumenti significativi riguardano l’olio di oliva (+24,6%), le patate (+22,2%) e i gelati (+22%).

I prezzi della pasta, oggetto di osservazione da parte del ministero, sono aumentati del 14% rispetto a maggio 2022 e dello 0,1% rispetto ad aprile 2023.

L’Unione Nazionale Consumatori esprime preoccupazione per questi aumenti dei prezzi, sottolineando che nonostante non ci siano giustificazioni per tali incrementi, la pasta sembra ancora seguire un trend al rialzo. Secondo l’organizzazione, gli appelli e i monitoraggi sembrano inefficaci nel contenere i prezzi elevati.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati