Piantedosi difende la scorta ai militari israeliani in vacanza in Italia

Video
-
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
-
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
-
Aggressione antisemita in autogrill a Milano: padre e figlio insultati perché ebrei VIDEO
-
Roma, autobus Atac in fiamme sulla Flaminia Nuova: coinvolte due auto VIDEO
Il ministro dell’Interno risponde alle polemiche in Aula: “Normali misure di prevenzione, non potevamo lasciarli senza protezione”
Dopo le critiche per la presenza di agenti della Digos a tutela di militari israeliani in vacanza nelle Marche, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito in Aula al question time che si è trattato di servizi di prevenzione “abitualmente decisi” in casi simili. “Ogni volta che vi sia notizia di comitive culturali, turistiche o sportive considerate esposte ad atti di intolleranza, vengono predisposti servizi di sicurezza”, ha spiegato il titolare del Viminale.
“Non potevamo lasciarli senza protezione”
Piantedosi ha sottolineato che l’obiettivo delle forze dell’ordine resta quello di garantire sicurezza sul territorio. “Assicurare protezione a chiunque rischi di essere vittima di violenza e predisporre servizi di vigilanza è ciò che continueremo a fare. Non comprendo quali fossero le diverse aspettative, né voglio pensare che si potesse immaginare di lasciare queste persone alla mercé di possibili malintenzionati”, ha dichiarato il ministro.
Allerta terrorismo e antisemitismo
Il Viminale ricorda che la minaccia terroristica legata al conflitto mediorientale è costantemente monitorata dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Piantedosi ha evidenziato come, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, l’antisemitismo sia diventato uno dei fenomeni più preoccupanti, con un aumento di azioni di intolleranza in Italia e in Europa. Per questo sono stati rafforzati i dispositivi di osservazione e controllo nei confronti delle comunità ebraiche residenti e dei gruppi israeliani occasionalmente presenti nel Paese.
LE ULTIME NOTIZIE
Tracce di vita su Marte? La Nasa accende le speranze
Droni russi in Polonia, Minsk: “Si erano persi”
Schianto in moto a Torre del Greco, muore 22enne di Acerra
Russian drones, Warsaw invokes Article 4 of the NATO Treaty
Droni russi in Polonia, l’ambasciatore polacco in Italia: “Provocazione su larga scala”
Piantedosi difende la scorta ai militari israeliani in vacanza in Italia
L’Onu convoca riunione urgente dopo il raid israeliano a Doha
Rilasciata in Iraq la ricercatrice russo-israeliana Elizabeth Tsurkov
Nuovi accertamenti sull’omicidio di Chiara Poggi: Sempio indagato
Francia, nasce “Blocchiamo Tutto”: oggi la prima mobilitazione
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Flash22 ore ago
Nubifragio all’Elba, allagamenti a Portoferraio: scatta l’allerta arancione
-
World10 ore ago
Polonia, Nawrocki: “Putin pronto a invadere altri Paesi”
-
Flash22 ore ago
Tir travolge furgone Anas e camper: muore bimba di 8 anni sull’E45
-
In Evidenza22 ore ago
Ucraina: strage a Yarova, raid russo contro civili: oltre 20 morti
You must be logged in to post a comment Login