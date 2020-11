Coronavirus Italia, 37.978 nuovi casi e altri 636 morti (AUDIO PER IPOVEDENTI)

Sono 37.978 i nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati 636 altri morti, che portano il totale a 43.589 dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 234.672 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.170 , con un incremento di 89 unità.

In Lombardia oggi sono stati registrati oltre 9000 nuovi casi e 187 morti, mentre in Piemonte i casi sono 4.787 e 77 decessi. Nel Lazio, 2.686 nuovi casi e 49 morti, mentre in Campania, altri 4065 casi positivi in 24 ore e 31 morti.

