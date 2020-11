Covid Regioni: rosse Campania e Toscana, arancioni Emilia, Friuli e Marche (AUDIO PER IPOVEDENTI)

E’ arrivata nel tardo pomeriggio di oggi la tanto ventilata nuova ordinanza che farà cambiare colore, e con esso anche tutte le relative restrizioni, alcune regioni italiane. Da domenica prossima saranno Rosse Campania e Toscana; Arancioni invece Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche

Toscana e Campania passano in zona rossa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica con l’aggiornamento delle regioni nelle tre fasce di rischio Covid. Oltre al passaggio in area rossa di Campania e Toscana, passeranno in area arancione Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.

Riepilogo delle regioni e dei colori:

Le regioni rosse sono al momento Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige (provincia Bolzano), Toscana, Campania e Calabria.

Le regioni Arancioni sono Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Le altre sono gialle.

