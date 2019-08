Meteo: caldo in attenuazione, arrivano i temporali prima a nord poi anche a sud

ANTICICLONE AFRICANO IN ATTENUAZIONE – L’anticiclone africano e la conseguente nuova ondata di caldo al Centro Sud tenderà ad attenuarsi nel corso dei prossimi giorni quando farà ingresso sul Mediterraneo un impulso di aria relativamente più fresca in quota dall’Atlantico. Le attuali possibilità di rovesci e temporali che interessano il Nord Italia andranno estendendosi anche alle altre regioni peninsulari. Non si tratterà dunque di un peggioramento organizzato tipico di perturbazioni ma solo di un moderato aumento della instabilità, specie al pomeriggio e in particolare su Nord Ovest, Alpi, prealpi e rilievi appenninici.

TEMPORALI NON SOLO AL NORD – Mercoledì 21 Agosto al Nord si affaccerà in serata la nuova goccia fresca in quota che darà luogo a nuove precipitazioni temporalesche su Alpi, Prealpi e in estensione alla Pianura Padana entro la notte. Qualche piovasco raggiungerà anche il Nord Toscana. Tra giovedì 22 Agosto e domenica 25 tale goccia fresca rimarrà isolata sul Mediterraneo; possibilità dunque di temporali localmente anche di forte intensità su Alpi, prealpi, Appennino centro meridionale e Toscana, specie durante le ore pomeridiane e serali quando maggiore sarà il riscaldamento diurno. Una spiccata variabilità si avrà anche Pianura Padana con qualche fenomeno. Più soleggiato ed asciutto altrove. Le temperature in tal frangente caleranno di qualche grado

(fonte e dati: 3bmeteo.com)