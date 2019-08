Meteo: temporali al centro, ma temperature saranno più alte

TRA MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ NUOVI TEMPORALI, ECCO DOVE E QUANDO PIU’ PROBABILI – Il temporaneo rinforzo dell’alta pressione previsto per martedì avrà davvero breve durata, in questo finale d’Estate piuttosto dinamico per l’Italia. Una nuova blanda ma insidiosa depressione in quota infatti tenderà a raggiungere lo Stivale dal Mediterraneo occidentale, attraversando l’Italia tra mercoledì e giovedì. Le regioni del Centro saranno quelle più coinvolte, con nubi irregolari a tratti estese, associate a qualche rovescio o temporale anche di una certa intensità in particolare su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e in generale lungo tutto l’Appennino centrale (specie fabrianese, Sibillini e Abruzzo interno). Coinvolti seppur più marginalmente anche Nord e Sud Italia, con qualche temporale più probabile su Alpi, Prealpi, Appennino, Campania, Calabria, Puglia interna, Emilia Romagna; sporadici fenomeni non esclusi anche in Sicilia, specie sui rilievi.

Attenzione, questo non significa che pioverà ovunque 24 ore su 24: ribadiamo che, non trattandosi di una perturbazione organizzata, i fenomeni saranno distribuiti in modo molto irregolare, come si dice ‘a macchia di leopardo’. Dunque le precipitazioni saranno in genere di breve durata ( anche se talora intense ) e potranno colpire aree ristrette, lasciando a secco aree appena limitrofe. La fascia temporale dove i fenomeni saranno più probabili sarà il pomeriggio e la prima serata, generalmente sulle zone interne ( fenomeni solo sporadici lungo le coste )

CLIMA SI MANTIENE ESTIVO – Le temperature si manterranno ad ogni modo in media o anche lievemente sopra, con clima spesso caldo e afoso durante il giorno, pur senza particolari eccessi. Le rinfrescate saranno localizzate sulle aree interessate dai temporali.

Meteo Italia: la situazione prevista tra mercoledì e giovedì

TENDENZA GIORNI SUCCESSIVI – La pressione sarà in aumento, con una sorta di cuneo anticiclonico azzorriano che proteggerà maggiormente il Nord, ma lascerà scoperto il Centrosud a infiltrazioni instabili dai Balcani. Avremo dunque sole prevalente, ma con l‘innesco di locali rovesci o temporali di calore a ciclo diurno più probabili sull’Appennino centro-meridionale, in locale sconfinamento ai versanti tirrenici. Fenomeni molto più sporadici invece al Nord. Ad ogni modo si tratta di una tendenza che necessita di ulteriore conferme, seguite gli aggironamenti!

(fonte e dati: 3bmeteo.com)