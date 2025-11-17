Sondaggio elettorale: Fratelli d’Italia sempre primo partito

Swg per La7: FdI cresce, Pd cala, M5S stabile nelle intenzioni di voto
Il nuovo sondaggio elettorale Swg per Tg La7 del 17 novembre conferma Fratelli d’Italia come primo partito italiano, con un leggero incremento dello 0,1% rispetto alla rilevazione precedente, salendo al 31,4%.
Pd e M5S
Il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, perde lo 0,2% e scende al 22%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte resta stabile al 12,8%, confermandosi al terzo posto nella classifica delle intenzioni di voto.
Altri partiti
Forza Italia cede lo 0,1% al 8%, mentre la Lega scende dello 0,2% al 7,8%. Crescono Verdi e Sinistra, passando dal 6,7% al 6,9%. Più indietro troviamo Azione (3,2%), Italia Viva (2,5%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1,3%). Le altre liste complessivamente raccolgono il 2,6%.
(con fonte AdnKronos)
