Morte Leonardo Fiorini, la famiglia esclude il suicidio

Indagine a Roma: il 27enne precipitato dal b&b, analisi tossicologiche in corso

La vicenda della morte Leonardo Fiorini a Roma è sotto indagine da parte della Procura di piazzale Clodio. La famiglia, tramite l’avvocato Danilo Iafrate, ha escluso “in maniera categorica il suicidio”, descrivendo il 27enne come un ragazzo pieno di vita e interessi. I funerali sono fissati domani alle 15.30 all’Abbazia di San Domenico, a Sora.

Indagini in corso

Nei prossimi giorni i pm ascolteranno familiari e amici di Leonardo Fiorini e di David Stojanovic, il 25enne presente nell’appartamento e indagato a piede libero per omicidio. Gli investigatori analizzeranno i telefoni sequestrati e l’hashish trovato nel b&b per ricostruire con precisione gli eventi della serata.

Posizione dell’indagato

Per Stojanovic, il gip ha deciso di non applicare misure cautelari, ritenendo al momento insufficienti gli indizi. Testimonianze dei vicini confermano che l’indagato avrebbe trattenuto Leonardo Fiorini per una gamba, ma risultano contraddittorie riguardo alle modalità con cui il 27enne sarebbe salito sul parapetto del balcone prima di precipitare.

Accertamenti tossicologici e dinamica della caduta

Il giudice evidenzia che la ricostruzione fornita da Stojanovic appare credibile in attesa di autopsia e analisi tossicologiche. Non è escluso che Fiorini possa aver avuto una reazione psicotica dovuta all’uso occasionale di cannabinoidi. I risultati degli esami saranno determinanti per chiarire la dinamica della tragedia.

(con fonte AdnKronos)

Di Tendenza/Trending