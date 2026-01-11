Video
Due pestaggi nella stessa zona a distanza di un’ora: un 57enne è in fin di vita, ferito anche un rider di 23 anni. Portate in commissariato quattro persone
Aggressioni vicino alla stazione Termini a Roma: quattro persone fermate dopo due violenti episodi avvenuti nella tarda serata di ieri nella zona di via Giolitti, a pochi passi dallo scalo ferroviario. Il bilancio è di due persone ferite, una delle quali in condizioni gravissime.
Il primo intervento è scattato poco dopo le 22, quando un uomo italiano di 57 anni è stato accerchiato da più persone e picchiato con estrema violenza. Soccorso e trasportato all’ospedale Umberto I, l’uomo è ricoverato in fin di vita. Le modalità dell’aggressione sono al centro delle verifiche investigative.
Circa un’ora dopo, intorno alle 23, nella stessa area si è verificato un secondo episodio: un rider di 23 anni di origini tunisine è stato aggredito ed è stato a sua volta trasportato in ospedale. Gli inquirenti non escludono un collegamento tra i due fatti, che rientrano nel quadro delle aggressioni vicino alla stazione Termini a Roma: quattro persone fermate.
Sul caso indagano gli agenti della Polfer, del commissariato Viminale e della squadra mobile. Quattro persone sono state accompagnate in commissariato e la loro posizione è attualmente al vaglio degli investigatori. Parallelamente sono in corso le analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per ricostruire con precisione la dinamica degli episodi e individuare eventuali ulteriori responsabilità legate alle aggressioni vicino alla stazione Termini a Roma: quattro persone fermate.
(con fonte AdnKronos)
