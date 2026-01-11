Bomba day a Rovereto, stop ai treni tra Ala e Trento per il disinnesco

Video
-
Overnight explosions in Caracas hit military area, widespread power outages reported VIDEO
-
Attacco Usa in Nigeria contro l’Isis, Trump: “Risposta al massacro di cristiani” VIDEO
-
Frana a Cormons: disperso un giovane e un’anziana sotto le macerie VIDEO
-
Tifone Fung-Wong colpisce le Filippine: un milione di evacuati VIDEO LIVE
Domenica 11 gennaio 2026 sospesa la circolazione ferroviaria dalle 9.30 alle 14.30. Cancellazioni e limitazioni su Regionali, Frecce e Intercity
Il Bomba day a Rovereto è in programma oggi, domenica 11 gennaio 2026, con importanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Trentino. Dalle ore 9.30 alle ore 14.30 è prevista la sospensione dei treni tra le stazioni di Ala e Trento per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di una bomba della Seconda Guerra mondiale rinvenuta nel territorio di Rovereto.
La misura è stata adottata per garantire la sicurezza durante l’intervento degli artificieri. L’orario indicato per la conclusione delle attività, fissato alle 14.30, resta subordinato all’effettivo completamento delle operazioni sul campo.
A causa del Bomba day a Rovereto, sono cancellati tutti i treni regionali tra Trento e Ala e i regionali veloci tra Bolzano e Verona Porta Nuova. Alcuni Frecciarossa saranno limitati a Verona Porta Nuova, con soppressione della tratta fino a Bolzano. L’Intercity Bolzano–Bari, invece, subirà un posticipo dell’orario di partenza.
I passeggeri sono invitati a verificare in anticipo lo stato del proprio treno e le eventuali modifiche ai collegamenti, tenendo conto che la ripresa della circolazione dipenderà dall’esito delle operazioni di bonifica. Il Bomba day a Rovereto rappresenta un intervento necessario per la messa in sicurezza dell’area e per la rimozione definitiva dell’ordigno bellico.
LE ULTIME NOTIZIE
Gb studia invio di una forza militare in Groenlandia per proteggere zona Artico
200 persone evacuate dal grattacielo di Ferrara per un incendio
Aggressioni vicino alla stazione Termini a Roma: quattro persone fermate
Musetti sconfitto nella finale Atp di Hong Kong, Bublik conquista il titolo
Trump pronto ad aiutare i manifestanti, Teheran minaccia ritorsioni contro Usa e Israele
Maltempo, allerta meteo gialla in cinque regioni per piogge e neve
Bomba day a Rovereto, stop ai treni tra Ala e Trento per il disinnesco
La finale dell’Atp 250 di Hong Kong tra Musetti e Bublik: orario e tv
Ricerche per la ragazza scomparsa a Padova, focus su Teolo
US holds preliminary talks on a possible attack on Iran, WSJ reports
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
International-News24 ore ago
Can Yaman arrested in Turkey amid high-profile drug operation
-
World23 ore ago
Can Yaman rilasciato dopo il fermo in Turchia
-
International-News23 ore ago
Can Yaman Released in Turkey After Detention
-
News19 ore ago
Ricerche per la ragazza scomparsa a Padova, focus su Teolo
You must be logged in to post a comment Login