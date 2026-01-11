Bomba day a Rovereto, stop ai treni tra Ala e Trento per il disinnesco

Domenica 11 gennaio 2026 sospesa la circolazione ferroviaria dalle 9.30 alle 14.30. Cancellazioni e limitazioni su Regionali, Frecce e Intercity

Il Bomba day a Rovereto è in programma oggi, domenica 11 gennaio 2026, con importanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Trentino. Dalle ore 9.30 alle ore 14.30 è prevista la sospensione dei treni tra le stazioni di Ala e Trento per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di una bomba della Seconda Guerra mondiale rinvenuta nel territorio di Rovereto.

La misura è stata adottata per garantire la sicurezza durante l’intervento degli artificieri. L’orario indicato per la conclusione delle attività, fissato alle 14.30, resta subordinato all’effettivo completamento delle operazioni sul campo.

A causa del Bomba day a Rovereto, sono cancellati tutti i treni regionali tra Trento e Ala e i regionali veloci tra Bolzano e Verona Porta Nuova. Alcuni Frecciarossa saranno limitati a Verona Porta Nuova, con soppressione della tratta fino a Bolzano. L’Intercity Bolzano–Bari, invece, subirà un posticipo dell’orario di partenza.

I passeggeri sono invitati a verificare in anticipo lo stato del proprio treno e le eventuali modifiche ai collegamenti, tenendo conto che la ripresa della circolazione dipenderà dall’esito delle operazioni di bonifica. Il Bomba day a Rovereto rappresenta un intervento necessario per la messa in sicurezza dell’area e per la rimozione definitiva dell’ordigno bellico.

