Connect with us

Published

35 minuti ago

on

Carabinieri rintracciano il 59enne autore dell’aggressione in piazza Gae Aulenti contro la dirigente di Finlombarda Anna Laura Valsecchi

A Milano è stato arrestato il presunto aggressore di Anna Laura Valsecchi, 43enne dirigente di Finlombarda accoltellata in piazza Gae Aulenti questa mattina. L’uomo, un 59enne di Bergamo, è stato rintracciato grazie alla sorella gemella che lo ha riconosciuto dalle immagini diffuse dai carabinieri del comando provinciale di Milano. L’aggressore si era rifugiato in un hotel della città dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero del Varesotto.

L’aggressione ripresa dalle telecamere

L’attacco a Anna Laura Valsecchi è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della piazza e durato appena cinque secondi. La donna camminava con la borsa e il computer a tracolla, quando l’uomo le ha sferrato un colpo alla schiena con un coltello da cucina, allontanandosi subito dopo.

Chi è la vittima

Dirigente responsabile dell’ufficio Stipula ed Erogazioni di Finlombarda, Anna Laura Valsecchi è sposata e madre di una bambina. Attualmente si trova in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stata operata dal personale medico del 118.

Un precedente simile

Il 59enne arrestato aveva già compiuto un’aggressione simile nel 2015. Tra lui e la vittima non risulterebbero legami precedenti, confermando la natura casuale e violenta dell’attacco.

LE ULTIME NOTIZIE

Milano: accoltellata in Piazza Gae Aulenti, arrestato l’aggressore

3 Novembre 2025
Carabinieri rintracciano il 59enne autore dell’aggressione in piazza Gae Aulenti contro la dirigente di Finlombarda Anna Laura Valsecchi A Milano...
Read More
Milano: accoltellata in Piazza Gae Aulenti, arrestato l’aggressore

Aurora Tila: ex fidanzato condannato a 17 anni per omicidio

3 Novembre 2025
Il Tribunale per i minorenni di Bologna infligge 17 anni al ragazzo accusato della morte della 13enne di Piacenza Il...
Read More
Aurora Tila: ex fidanzato condannato a 17 anni per omicidio

Referendum sulla giustizia: Sì al 56%, Nordio difende riforma

3 Novembre 2025
Sondaggio Youtrend per SkyTg24 evidenzia aumento dei favorevoli al sorteggio dei magistrati Il referendum sulla giustizia registra un netto aumento...
Read More
Referendum sulla giustizia: Sì al 56%, Nordio difende riforma

Sondaggio politico: Fratelli d’Italia cresce, Pd e M5S in calo

3 Novembre 2025
Swg per Tg La7 fotografa le intenzioni di voto: Meloni aumenta il vantaggio Secondo il sondaggio politico realizzato da Swg...
Read More
Sondaggio politico: Fratelli d’Italia cresce, Pd e M5S in calo

Usa pronti a testare missile nucleare Minuteman III nel Pacifico

3 Novembre 2025
Previsto test intercontinentale dopo l’annuncio di Trump sui test atomici Gli Stati Uniti si preparano a condurre un nuovo test...
Read More
Usa pronti a testare missile nucleare Minuteman III nel Pacifico

Trump threatens Maduro: US escalation in Venezuela against drug traffickers

3 Novembre 2025
Tensions run high between the United States and Caracas after American raids in the Caribbean Sea US escalation in Venezuela...
Read More
Trump threatens Maduro: US escalation in Venezuela against drug traffickers

US ready to test Minuteman III nuclear missile in the Pacific

3 Novembre 2025
Intercontinental test planned after Trump's announcement on nuclear testing The United States is preparing to conduct a new test of...
Read More
US ready to test Minuteman III nuclear missile in the Pacific

Donne vip con foto porno create da AI: la Procura indaga

3 Novembre 2025
Caso delle immagini false generate con l’Intelligenza artificiale, indagini in corso della Procura di Roma La Procura di Roma ha...
Read More
Donne vip con foto porno create da AI: la Procura indaga

Crollo alla Torre dei Conti a Roma: un operaio sotto le macerie

3 Novembre 2025
Parziale crollo della Torre dei Conti a Roma in via dei Fori Imperiali: un disperso e diversi feriti Grave crollo...
Read More
Crollo alla Torre dei Conti a Roma: un operaio sotto le macerie

Accoltellata a Milano una donna in piazza Gae Aulenti

3 Novembre 2025
Una 43enne è stata soccorsa dopo l’aggressione in centro città, indagini in corso Una donna di 43 anni è stata...
Read More
Accoltellata a Milano una donna in piazza Gae Aulenti
Milano: accoltellata in Piazza Gae Aulenti, arrestato l’aggressore Milano: accoltellata in Piazza Gae Aulenti,... 3 Novembre 2025
Aurora Tila: ex fidanzato condannato a 17 anni per omicidio Aurora Tila: ex fidanzato condannato a... 3 Novembre 2025
Referendum sulla giustizia: Sì al 56%, Nordio difende riforma Referendum sulla giustizia: Sì al 56%,... 3 Novembre 2025
Sondaggio politico: Fratelli d’Italia cresce, Pd e M5S in calo Sondaggio politico: Fratelli d’Italia cresce, Pd... 3 Novembre 2025
Usa pronti a testare missile nucleare Minuteman III nel Pacifico Usa pronti a testare missile nucleare... 3 Novembre 2025
Trump threatens Maduro: US escalation in Venezuela against drug traffickers Trump threatens Maduro: US escalation in... 3 Novembre 2025
US ready to test Minuteman III nuclear missile in the Pacific US ready to test Minuteman III... 3 Novembre 2025
Donne vip con foto porno create da AI: la Procura indaga Donne vip con foto porno create... 3 Novembre 2025
Crollo alla Torre dei Conti a Roma: un operaio sotto le macerie Crollo alla Torre dei Conti a... 3 Novembre 2025
Accoltellata a Milano una donna in piazza Gae Aulenti Accoltellata a Milano una donna in... 3 Novembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending