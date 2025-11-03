Milano: accoltellata in Piazza Gae Aulenti, arrestato l’aggressore

Carabinieri rintracciano il 59enne autore dell’aggressione in piazza Gae Aulenti contro la dirigente di Finlombarda Anna Laura Valsecchi

A Milano è stato arrestato il presunto aggressore di Anna Laura Valsecchi, 43enne dirigente di Finlombarda accoltellata in piazza Gae Aulenti questa mattina. L’uomo, un 59enne di Bergamo, è stato rintracciato grazie alla sorella gemella che lo ha riconosciuto dalle immagini diffuse dai carabinieri del comando provinciale di Milano. L’aggressore si era rifugiato in un hotel della città dopo essere stato allontanato da una comunità di recupero del Varesotto.

L’aggressione ripresa dalle telecamere

L’attacco a Anna Laura Valsecchi è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della piazza e durato appena cinque secondi. La donna camminava con la borsa e il computer a tracolla, quando l’uomo le ha sferrato un colpo alla schiena con un coltello da cucina, allontanandosi subito dopo.

Chi è la vittima

Dirigente responsabile dell’ufficio Stipula ed Erogazioni di Finlombarda, Anna Laura Valsecchi è sposata e madre di una bambina. Attualmente si trova in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stata operata dal personale medico del 118.

Un precedente simile

Il 59enne arrestato aveva già compiuto un’aggressione simile nel 2015. Tra lui e la vittima non risulterebbero legami precedenti, confermando la natura casuale e violenta dell’attacco.

(con fonte AdnKronos)