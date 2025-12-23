Maltempo prima di Natale in Italia: pioggia e neve fino al Sud

Il maltempo prima di Natale in Italia colpisce Nord e Centro-Sud con piogge, temporali, vento forte e neve fino a bassa quota: scatta l’allerta meteo

Maltempo prima di Natale in Italia: la perturbazione atlantica in arrivo – Il maltempo entra nel vivo con una perturbazione di origine atlantica in transito sul Mediterraneo occidentale. Nella giornata di oggi, martedì 23 dicembre, piogge, temporali e neve interessano progressivamente il Paese dal Nord fino al Centro-Sud, coinvolgendo anche aree densamente popolate come Roma e Napoli prima di spingersi ulteriormente verso Sud.

Al Nord, il peggioramento è accompagnato da nevicate fino a quote collinari sul Piemonte centro-meridionale e sull’entroterra ligure di ponente, mentre sulle Alpi occidentali e in Valle d’Aosta la neve cade con accumuli significativi.

Piogge e temporali al Centro-Sud: allerta meteo diffusa

Nel corso della giornata il maltempo prima di Natale in Italia si estende al Centro e al Sud, con precipitazioni più intense sui settori tirrenici di Toscana, Lazio e Campania e sulle aree meridionali della Puglia. Sono attesi rovesci sparsi, localmente temporaleschi, accompagnati da raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Secondo l’avviso meteo, già dal primo mattino sono previste precipitazioni diffuse sull’arcipelago Toscano, lungo le coste tirreniche e sulla Puglia meridionale. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata diramata allerta gialla su Umbria occidentale, Abruzzo occidentale, Campania tirrenica e sull’intero territorio di Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Neve e vento fino a Santo Stefano

Il maltempo prima di Natale in Italia non concederà tregua almeno fino a venerdì 26 dicembre. Oltre alle piogge persistenti, sono previste forti raffiche di vento dai quadranti orientali, con Bora a Trieste e un nuovo calo delle temperature.

Sull’Appennino settentrionale tornerà la neve a quote relativamente basse, mentre sui rilievi tra Liguria, Emilia e Toscana sono attese nevicate oltre i 700-800 metri, con accumuli più consistenti sopra i 1000 metri. In Piemonte occidentale e meridionale e in Valle d’Aosta la coltre nevosa potrebbe superare localmente i 150 centimetri alle quote più elevate.

