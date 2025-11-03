Referendum sulla giustizia: Sì al 56%, Nordio difende riforma

Sondaggio Youtrend per SkyTg24 evidenzia aumento dei favorevoli al sorteggio dei magistrati

Il referendum sulla giustizia registra un netto aumento dei favorevoli secondo l’ultimo sondaggio Youtrend per SkyTg24: il Sì si attesterebbe al 56% contro il 44% dei No, un incremento significativo rispetto a luglio, quando i Sì erano al 51%. La riforma, che introduce il sorteggio dei magistrati, mira a rafforzare l’indipendenza della magistratura e a ridurre l’influenza delle correnti interne al Csm.

Nordio difende la riforma

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sottolinea che nessun magistrato di buon senso può ritenere che la riforma minacci l’indipendenza della magistratura. “Molti confessano di essere favorevoli al sorteggio, che li svincola dall’ipoteca delle correnti”, spiega Nordio, citando anche il procuratore Gratteri tra i sostenitori.

Effetti sulla politica e sul Csm

Secondo Nordio, la riforma restituisce alla politica il suo primato costituzionale senza toccare l’obbligatorietà dell’azione penale né la responsabilità civile dei magistrati. L’istituzione dell’Alta Corte, prevista dalla bicamerale D’Alema, garantisce inoltre l’indipendenza dai condizionamenti correntizi.

Referendum e consenso pubblico

Il sondaggio Youtrend evidenzia un trend crescente di consensi verso la riforma, segnalando come il sorteggio dei magistrati sia percepito come strumento di equità e trasparenza. Il tema resta al centro del dibattito politico, con favorevoli e contrari che valutano le implicazioni per la magistratura e il sistema giudiziario italiano.

