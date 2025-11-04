Appalti pilotati, chiesti domiciliari per Cuffaro e Romano

L’inchiesta della Procura di Palermo coinvolge 18 persone

La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per Cuffaro e Romano (ex governatore Sicilia e Deputato Noi Moderati), nell’ambito di un’inchiesta su appalti pilotati che coinvolge complessivamente 18 persone, tra politici e funzionari pubblici. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione.

Secondo gli inquirenti, Totò Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana, e Saverio Romano Deputato di Noi Moderati, avrebbero avuto un ruolo centrale in un presunto sistema di gestione illecita degli appalti pubblici. A entrambi è stato notificato anche un decreto di perquisizione.

“Mi hanno notificato un avviso di garanzia e perquisito casa e ufficio – ha dichiarato Cuffaro – Ho collaborato pienamente e sono sereno. Per alcuni fatti non conosco le persone coinvolte. Ho fiducia negli inquirenti e chiarirò la mia posizione”.

I nomi coinvolti nell’inchiesta

Oltre a Cuffaro e Romano, la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per Vito Raso, storico segretario di Cuffaro, Carmelo Pace, deputato regionale della Dc, Roberto Colletti, ex manager di Villa Sofia, e altri, tra cui Antonio Abbonato, Ferdinando Aiello, Paolo Bordonaro, Alessandro Mario Caltagirone, Marco Dammone, Giuseppa Di Mauro, Vito Fazzino, Antonio Iacono, Mauro Marchese, Sergio Mazzola, Paolo Emilio Russo, Giovanni Tomasino e Alessandro Vetro.

Le indagini e il prossimo passo

Le perquisizioni, spiega il procuratore Maurizio de Lucia, “sono state disposte per evitare la dispersione delle prove dopo la notifica dell’invito a rendere interrogatorio preventivo”. I carabinieri del Ros hanno notificato a tutti gli indagati l’invito a comparire davanti al gip, che deciderà se accogliere la richiesta di misura cautelare.

In caso di accoglimento, sarà necessario chiedere l’autorizzazione a procedere al Parlamento per il deputato Saverio Romano.

