Federica Corsini contro Ranucci: “Report ha violato la mia privacy”

Federica Corsini accusa Sigfrido Ranucci e Report di aver diffuso la sua voce senza consenso, senza che avesse alcun interesse pubblico

Federica Corsini ha accusato pubblicamente Sigfrido Ranucci e la redazione di Report di aver violato la sua privacy, diffondendo un audio della sua voce in un momento di dolore personale. In una lunga lettera aperta, Federica Corsini afferma di essere “allibita e mortificata” per la decisione di mandare in onda la telefonata privata con l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, sottolineando che “non c’era alcun interesse pubblico nel trasmettere la mia sofferenza”.

La moglie di Sangiuliano contesta anche le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci, che ha difeso la scelta di Report in nome del diritto di cronaca. “L’informazione pubblica – scrive Corsini – poteva riguardare la notizia, non la mia voce. Mandare in onda quel materiale è stata una violazione della mia dignità”.

Federica Corsini spiega inoltre che il conduttore di Report sarebbe indagato dalla Procura di Roma per interferenze illecite nella vita privata e che la Rai avrebbe dovuto impedirgli di utilizzare mezzi e spazi del servizio pubblico per difendere se stesso. “Ranucci – aggiunge – sapeva di essere sotto indagine del Garante per la Privacy e ha scelto di usare la Rai per la sua difesa, in conflitto d’interessi”.

La giornalista conclude la sua lettera ribadendo che la vicenda rappresenta un “atto di violenza contro la dignità di una donna” e che continuerà a difendere i propri diritti nelle sedi competenti. “Per me non conta la sanzione inflitta alla Rai – scrive Federica Corsini – ma il principio: il rispetto della privacy e della dignità di ogni persona”.

(con fonte AdnKronos)