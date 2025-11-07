Autopsia di Octay Stroici, confermato il trauma da schiacciamento da crollo Torre dei Conti

L’autopsia Torre dei Conti ha accertato che Octay Stroici, 66 anni, è morto per trauma da schiacciamento dopo essere rimasto 11 ore sotto le macerie

L’autopsia di Octay Stroici morto nel crollo della Torre dei Conti, eseguita ieri al Policlinico di Tor Vergata, ha confermato che l’operaio 66enne di origini romene, rimasto sepolto sotto le macerie per oltre undici ore, è morto per trauma da schiacciamento. Si tratta del primo risultato medico-legale dopo il crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, avvenuto lunedì scorso.

Quando i soccorritori erano riusciti a estrarlo, le sue condizioni erano già disperate e l’uomo è deceduto poco dopo il recupero. L’autopsia Torre dei Conti rappresenta un passaggio cruciale per definire le responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica del cedimento che ha travolto Stroici durante i lavori di manutenzione del sito.

Indagini e sicurezza del cantiere

Sul fronte giudiziario, l’inchiesta coordinata dai procuratori aggiunti Antonino Di Maio e Giovanni Conzo con i pm Mario Dovinola e Fabio Santoni procede per disastro colposo e omicidio colposo, al momento contro ignoti.

L’area della Torre dei Conti resta sotto sequestro per rischio di nuovi cedimenti, mentre i tecnici della procura e i vigili del fuoco stanno valutando le condizioni statiche della struttura. Le verifiche successive all’autopsia Torre dei Conti saranno decisive per stabilire eventuali violazioni delle norme antinfortunistiche e di sicurezza nei cantieri archeologici della Capitale.

