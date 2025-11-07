Aggressione su treno a Carnate: modella si salva con spray al peperoncino

Spray al peperoncino, l’arma che ha salvato la modella aggredita sul treno tra Carnate e Arcore

Lo spray al peperoncino ha salvato la vita di Stephanie, una giovane modella aggredita da un 26enne su un treno regionale tra Carnate e Arcore, in provincia di Monza e Brianza. Secondo il racconto della donna, le persone presenti nel vagone avrebbero assistito alla scena senza intervenire. “Minuti infiniti di aggressione fisica, mentre provavo a scappare. L’unica cosa che mi ha salvato la vita è stato il mio spray al peperoncino, perché le persone guardavano senza provare ad aiutarmi”, ha raccontato sui social.

L’aggressore, un cittadino gambiano di 26 anni con permesso di soggiorno scaduto e già noto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto alla stazione di Carnate dagli addetti alla sicurezza di Trenord e poi fermato dalla Polfer. La vittima è stata visitata all’ospedale di Monza e dimessa con cinque giorni di prognosi per le lesioni subite.

Nel video girato durante l’episodio si sentono alcuni passeggeri lamentarsi per l’uso dello spray al peperoncino, nonostante la modella avesse appena ricevuto un pugno in faccia. “Mi ha dato un pugno in faccia”, si difende la ragazza. “Ma se una donna non ha uno spray come questo…”, esclama prima di essere nuovamente aggredita.

Il treno, in servizio lungo la tratta Ponte San Pietro – Milano Porta Garibaldi, si è fermato alla stazione di Arcore, dove l’aggressore è riuscito a scendere e allontanarsi. In seguito, i carabinieri di Arcore lo hanno rintracciato e denunciato per lesioni personali aggravate. L’uomo, già destinatario di un foglio di via da Palermo dopo un episodio analogo, è stato trasferito nel Cpr di Torino in attesa del rimpatrio.

“Ci sono tante ragazze che vengono uccise da tipi come questo”, ha commentato Stephanie, ricordando anche l’omicidio della 23enne ucraina Iryna Zarutska avvenuto negli Stati Uniti. La vicenda rilancia il dibattito sull’importanza dello spray al peperoncino come strumento di autodifesa per le donne, soprattutto nei luoghi pubblici.

