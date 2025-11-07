Aggressione su treno a Carnate: modella si salva con spray al peperoncino

Spray al peperoncino, l’arma che ha salvato la modella aggredita sul treno tra Carnate e Arcore
Lo spray al peperoncino ha salvato la vita di Stephanie, una giovane modella aggredita da un 26enne su un treno regionale tra Carnate e Arcore, in provincia di Monza e Brianza. Secondo il racconto della donna, le persone presenti nel vagone avrebbero assistito alla scena senza intervenire. “Minuti infiniti di aggressione fisica, mentre provavo a scappare. L’unica cosa che mi ha salvato la vita è stato il mio spray al peperoncino, perché le persone guardavano senza provare ad aiutarmi”, ha raccontato sui social.
L’aggressore, un cittadino gambiano di 26 anni con permesso di soggiorno scaduto e già noto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto alla stazione di Carnate dagli addetti alla sicurezza di Trenord e poi fermato dalla Polfer. La vittima è stata visitata all’ospedale di Monza e dimessa con cinque giorni di prognosi per le lesioni subite.
Nel video girato durante l’episodio si sentono alcuni passeggeri lamentarsi per l’uso dello spray al peperoncino, nonostante la modella avesse appena ricevuto un pugno in faccia. “Mi ha dato un pugno in faccia”, si difende la ragazza. “Ma se una donna non ha uno spray come questo…”, esclama prima di essere nuovamente aggredita.
Il treno, in servizio lungo la tratta Ponte San Pietro – Milano Porta Garibaldi, si è fermato alla stazione di Arcore, dove l’aggressore è riuscito a scendere e allontanarsi. In seguito, i carabinieri di Arcore lo hanno rintracciato e denunciato per lesioni personali aggravate. L’uomo, già destinatario di un foglio di via da Palermo dopo un episodio analogo, è stato trasferito nel Cpr di Torino in attesa del rimpatrio.
“Ci sono tante ragazze che vengono uccise da tipi come questo”, ha commentato Stephanie, ricordando anche l’omicidio della 23enne ucraina Iryna Zarutska avvenuto negli Stati Uniti. La vicenda rilancia il dibattito sull’importanza dello spray al peperoncino come strumento di autodifesa per le donne, soprattutto nei luoghi pubblici.
LE ULTIME NOTIZIE
Israele: corpo ostaggio consegnato da Hamas e mandato d’arresto per Netanyahu
Lorenzo Musetti in finale Atp di Atene contro Djokovic: sogno Atp Finals 2025
Magico Paese di Natale 2025 tra Asti, Govone e San Damiano
Suspicious package alert on Air Force One, base evacuated
Riesame di Brescia annulla sequestri per Mazza e Venditti nel “sistema Pavia”
Aggressione su treno a Carnate: modella si salva con spray al peperoncino
Federica Corsini contro Ranucci: “Report ha violato la mia privacy”
Autopsia di Octay Stroici, confermato il trauma da schiacciamento da crollo Torre dei Conti
King Charles revokes Andrew’s titles, Harry and Meghan also at risk
Cicloni in arrivo sull’Italia, rischio nubifragi e allagamenti
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Primo Piano12 ore ago
Putin epura i suoi: colpiti blogger e propagandisti pro-guerra
-
News12 ore ago
Sciopero oggi 7 novembre: trasporti in tilt a Milano, Roma e Palermo
-
News9 ore ago
Sciopero generale del 12 dicembre: la Cgil sfida il governo sulla manovra
-
World12 ore ago
Ucraina condanna un soldato russo per crimine di guerra a Zaporizhzhia
You must be logged in to post a comment Login