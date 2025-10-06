Sparatoria a Lonato del Garda: fermati madre e figlio di Dolores Dori per tentato omicidio

Connect with us

Lonato del Garda, madre 59enne e figlio 16enne indagati per la sparatoria che ha provocato la morte di Dolores Dori

Sono stati fermati per tentato omicidio a Lonato del Garda la madre di 59 anni e il figlio di 16 di Dolores Dori, la donna uccisa il 2 ottobre in una sparatoria all’interno di un campo nomadi in provincia di Brescia. Secondo le ricostruzioni della Procura di Brescia, la vittima si era recata sul posto insieme ai due fermati. Dopo aver sfondato il cancello d’ingresso con l’auto, le due donne avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco contro le persone presenti, tra cui chi ha reagito sparando, causando la morte della 44enne.

La sparatoria è stata ripresa con il telefono dal figlio 16enne, uno dei destinatari della misura cautelare. I fermi, emessi rispettivamente dalla Procura ordinaria e dalla Procura per i Minorenni di Brescia, sono stati eseguiti il 4 ottobre dai carabinieri del nucleo investigativo di Brescia e della compagnia di Desenzano del Garda.

Madre e figlio rispondono, in concorso tra loro, di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso di armi, minacce, detenzione illegale e porto abusivo di armi. Secondo i carabinieri, il movente è riconducibile a dissidi privati tra famiglie di etnia sinti legati a questioni sentimentali tra i rispettivi figli.

Le immagini della sparatoria erano conservate sullo smartphone del 16enne, che includeva anche un video in cui lui e il padre minacciavano un membro della famiglia rivale. Il giovane è stato trasferito all’istituto minorile Beccaria di Milano, mentre la madre è stata portata nel carcere di Brescia-Verziano.

Le autorità proseguono con le indagini finalizzate alla compiuta ricostruzione della vicenda e all’individuazione di tutti i responsabili della sparatoria a Lonato del Garda.

(con fonte AdnKronos)

