Primi exit poll elezioni regionali: primi risultati in Campania, Puglia e Veneto

Voto: Primi exit poll elezioni regionali per le tre regioni Veneto Campania e Puglia

Si chiudono le urne e arrivano i primi exit poll elezioni regionali, che delineano un quadro abbastanza netto in Veneto, Campania e Puglia. Le rilevazioni di Opinio-Rai e degli instant poll di SkyTg24 indicano vantaggi marcati per i candidati considerati favoriti alla vigilia.

Veneto: Stefani nettamente avanti

Nel Nordest, i elezioni regionali exit poll di Opinio-Rai assegnano a Stefani un consenso tra il 59% e il 63%, mentre Manildo si fermerebbe tra il 30% e il 34%. Valori praticamente identici emergono dall’instant poll di SkyTg24, che attribuisce a Stefani un range del 59-63% e a Manildo del 30,5-34,5%.

Campania: anche Fico in netto vantaggio

Scenario simile in Campania, dove i elezioni regionali exit poll di Opinio-Rai danno Fico nettamente avanti con una forbice tra il 56,5% e il 60,5%, mentre Cirielli oscillerebbe tra il 35% e il 39%. SkyTg24 registra un margine un po’ diverso, con Fico tra il 53% e il 57% e Cirielli tra il 38% e il 42%.

Puglia: Decaro imprendibile

Anche in Puglia i elezioni regionali exit poll confermano un vantaggio ampio per Decaro: Opinio-Rai lo colloca tra il 64% e il 68%, con Lobuono tra il 30% e il 34%. L’instant poll SkyTg24 rileva valori leggermente più bassi per Decaro (60,5-64,5%) e un range 33-37% per Lobuono.

Le prime indicazioni mostrano dunque tre sfide con distacchi significativi tra i candidati, ma per la conferma definitiva si dovrà attendere le proiezioni e lo scrutinio ufficiale.

(con fonte AdnKronos)

