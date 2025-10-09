Connect with us

Published

51 minuti ago

on

Dal 9 ottobre scatta l’obbligo per le banche di dare la possibilità di effettuare un bonifico istantaneo in tutta l’area Sepa

Scatta domani, 9 ottobre, l’obbligo per tutte le banche dell’area Sepa di attivare il bonifico istantaneo anche in uscita. Dopo la prima fase avviata a gennaio, che prevedeva solo l’obbligo di ricezione, tutte le banche dovranno ora consentire ai propri clienti di inviare bonifici istantanei con accredito in tempo reale, entro dieci secondi, attivi 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Il bonifico istantaneo, già diffuso in gran parte d’Europa, diventa così lo standard per i pagamenti digitali. Le nuove regole stabiliscono che le commissioni non potranno superare quelle dei bonifici ordinari e che le banche dovranno introdurre controlli automatici di sicurezza, verificando la corrispondenza tra nome del beneficiario e Iban. In caso di incongruenze, il cliente riceverà un avviso in tempo reale.

L’operazione è irrevocabile: una volta inviato, il bonifico istantaneo non può essere annullato, se non con l’accordo del destinatario. Ogni banca potrà stabilire limiti giornalieri o mensili per importi e numero di operazioni.

Tra i principali vantaggi del bonifico istantaneo ci sono velocità, disponibilità continua e praticità, ideali per trasferimenti tra privati, pagamenti o ricariche. La Federazione autonoma bancari italiani (Fabi) ricorda però di prestare attenzione alle truffe: è sempre consigliabile verificare con cura il destinatario e diffidare di richieste urgenti di pagamento.

LE ULTIME NOTIZIE

Bonifico istantaneo obbligatorio per tutte le banche da oggi

9 Ottobre 2025
Dal 9 ottobre scatta l’obbligo per le banche di dare la possibilità di effettuare un bonifico istantaneo in tutta l’area...
Read More
Bonifico istantaneo obbligatorio per tutte le banche da oggi

Manovra 2026, taglio tasse, rottamazione e bonus casa al centro del vertice

9 Ottobre 2025
Manovra 2026, le misure chiave per fisco, pensioni e sanità La manovra 2026 entra nella fase decisiva. Al vertice di...
Read More
Manovra 2026, taglio tasse, rottamazione e bonus casa al centro del vertice

Trump: “Negoziati su Gaza stanno andando molto bene, possibile accordo entro venerdì”

9 Ottobre 2025
Cessate il fuoco a Gaza, Trump ottimista sui negoziati in Egitto. DIvisione sulla liberazione di Barghouti e Saadat I negoziati...
Read More
Trump: “Negoziati su Gaza stanno andando molto bene, possibile accordo entro venerdì”

Lecornu: “Missione completata, Macron nominerà il nuovo premier entro 48 ore”

9 Ottobre 2025
Crisi di governo in Francia, il premier dimissionario annuncia la fine del suo mandato «Considero la mia missione completata». Con...
Read More
Lecornu: “Missione completata, Macron nominerà il nuovo premier entro 48 ore”

Morto Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7

9 Ottobre 2025
Addio al meteorologo di La7, volto garbato e voce autorevole della tv italiana È morto ieri, all’età di 77 anni,...
Read More
Morto Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7

Sfratto a Sesto San Giovanni, 71enne si suicida lanciandosi dal balcone

8 Ottobre 2025
Dramma a Sesto San Giovanni durante una procedura di sfratto Tragedia questa mattina durante uno sfratto a Sesto San Giovanni,...
Read More
Sfratto a Sesto San Giovanni, 71enne si suicida lanciandosi dal balcone

Crisi politica in Francia: Assemblea nazionale probabilmente non sarà sciolta

8 Ottobre 2025
La Francia affronta la crisi politica probabilmente senza scioglimento dell’Assemblea, mentre il governo dimissionario lavora al bilancio 2026 La crisi...
Read More
Crisi politica in Francia: Assemblea nazionale probabilmente non sarà sciolta

Legge FdI su finanziamenti moschee e velo integrale: controlli e divieti

8 Ottobre 2025
 - Proposta legge FdI su finanziamenti moschee e velo integrale per monitorare i fondi dei luoghi di culto e vietare...
Read More
Legge FdI su finanziamenti moschee e velo integrale: controlli e divieti

Parlamento Ue vieta chiamare hamburger e bistecche le alternative “vegane”

8 Ottobre 2025
Approvata la norma che riserva le denominazioni di carne ai soli prodotti animali Hamburger e bistecche e anche salsicce potranno...
Read More
Parlamento Ue vieta chiamare hamburger e bistecche le alternative “vegane”

Jasmine Paolini vola agli ottavi del Wta 1000 di Wuhan

8 Ottobre 2025
La tennista azzurra rimonta Yue Yuan e conquista il pass per gli ottavi in Cina Jasmine Paolini continua la sua...
Read More
Jasmine Paolini vola agli ottavi del Wta 1000 di Wuhan
Bonifico istantaneo obbligatorio per tutte le banche da oggi Bonifico istantaneo obbligatorio per tutte le... 9 Ottobre 2025
Manovra 2026, taglio tasse, rottamazione e bonus casa al centro del vertice Manovra 2026, taglio tasse, rottamazione e... 9 Ottobre 2025
Trump: “Negoziati su Gaza stanno andando molto bene, possibile accordo entro venerdì” Trump: “Negoziati su Gaza stanno andando... 9 Ottobre 2025
Lecornu: “Missione completata, Macron nominerà il nuovo premier entro 48 ore” Lecornu: “Missione completata, Macron nominerà il... 9 Ottobre 2025
Morto Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7 Morto Paolo Sottocorona, storico meteorologo di... 9 Ottobre 2025
Sfratto a Sesto San Giovanni, 71enne si suicida lanciandosi dal balcone Sfratto a Sesto San Giovanni, 71enne... 8 Ottobre 2025
Crisi politica in Francia: Assemblea nazionale probabilmente non sarà sciolta Crisi politica in Francia: Assemblea nazionale... 8 Ottobre 2025
Legge FdI su finanziamenti moschee e velo integrale: controlli e divieti Legge FdI su finanziamenti moschee e... 8 Ottobre 2025
Parlamento Ue vieta chiamare hamburger e bistecche le alternative “vegane” Parlamento Ue vieta chiamare hamburger e... 8 Ottobre 2025
Jasmine Paolini vola agli ottavi del Wta 1000 di Wuhan Jasmine Paolini vola agli ottavi del... 8 Ottobre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending