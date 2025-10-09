Bonifico istantaneo obbligatorio per tutte le banche da oggi

Dal 9 ottobre scatta l’obbligo per le banche di dare la possibilità di effettuare un bonifico istantaneo in tutta l’area Sepa

Scatta domani, 9 ottobre, l’obbligo per tutte le banche dell’area Sepa di attivare il bonifico istantaneo anche in uscita. Dopo la prima fase avviata a gennaio, che prevedeva solo l’obbligo di ricezione, tutte le banche dovranno ora consentire ai propri clienti di inviare bonifici istantanei con accredito in tempo reale, entro dieci secondi, attivi 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Il bonifico istantaneo, già diffuso in gran parte d’Europa, diventa così lo standard per i pagamenti digitali. Le nuove regole stabiliscono che le commissioni non potranno superare quelle dei bonifici ordinari e che le banche dovranno introdurre controlli automatici di sicurezza, verificando la corrispondenza tra nome del beneficiario e Iban. In caso di incongruenze, il cliente riceverà un avviso in tempo reale.

L’operazione è irrevocabile: una volta inviato, il bonifico istantaneo non può essere annullato, se non con l’accordo del destinatario. Ogni banca potrà stabilire limiti giornalieri o mensili per importi e numero di operazioni.

Tra i principali vantaggi del bonifico istantaneo ci sono velocità, disponibilità continua e praticità, ideali per trasferimenti tra privati, pagamenti o ricariche. La Federazione autonoma bancari italiani (Fabi) ricorda però di prestare attenzione alle truffe: è sempre consigliabile verificare con cura il destinatario e diffidare di richieste urgenti di pagamento.

(con fonte AdnKronos)