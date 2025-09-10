Tracce di vita su Marte? La Nasa accende le speranze

Il rover Perseverance individua composti organici in un campione di roccia del cratere Jezero. Gli scienziati: “Possibile biosignature”

La Nasa ha annunciato una scoperta che potrebbe segnare una svolta storica: il rover Perseverance ha raccolto su Marte un campione di roccia, denominato Sapphire Canyon, che presenta indizi compatibili con la presenza di vita microscopica in passato. L’analisi, pubblicata su Nature, ha evidenziato la presenza di composti organici, macchie nere denominate “semi di papavero” e chiazze più grandi definite “macchie di leopardo”.

Acqua e reazioni chimiche

Il campione, estratto nel luglio 2024 nella regione di Neretva Vallis, mostra venature di solfato di calcio, prova del passaggio di acqua più di 3 miliardi di anni fa. Le macchie di leopardo contengono ferro e fosfato, mentre la presenza di ematite — minerale che dà a Marte il suo colore caratteristico — suggerisce che reazioni chimiche possano aver rilasciato energia sufficiente a sostenere forme microbiche.

Le dichiarazioni della Nasa

“Dopo un anno di revisione non troviamo un’altra spiegazione. Questo potrebbe essere il segno più evidente di vita mai trovato su Marte. È incredibilmente emozionante”, ha dichiarato Sean Duffy, capo ad interim della Nasa. Katie Stack Morgan, scienziata del progetto Perseverance, ha parlato di “potenziale biosignature”, cioè una firma coerente con processi biologici che necessita però di ulteriori studi per confermare un’origine effettivamente biologica.

Il nodo del recupero

Il campione, attualmente sigillato in un contenitore su Marte, non è stato ancora riportato sulla Terra. “Stiamo valutando come recuperarlo o come accelerare il recupero di altri campioni”, ha spiegato Duffy, sottolineando i limiti tecnologici e di budget della missione.

(con fonte AdnKronos)