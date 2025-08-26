Video
Il trend di arretramento resta costante: in dieci anni la media è di 20 metri all’anno
Bolzano – Il ghiacciaio Solda, nel gruppo Ortles-Cevedale all’interno del Parco nazionale dello Stelvio, continua a ritirarsi. Nel 2025 la fronte ha registrato un arretramento di 26 metri rispetto al 2024, confermando la media decennale di 20 metri annui. Nella seconda metà dell’Ottocento il ghiacciaio arrivava a ridosso del parcheggio della funivia di Solda, oggi invece si concentra solo nelle zone più alte della montagna, ricoperte in gran parte da detriti.
Le rilevazioni sul campo
Il dato è stato reso noto a Bolzano, presso la Galleria Civica, durante la presentazione dei rilievi del Servizio Glaciologico Cai Alto Adige (SGAA). Le misurazioni, effettuate lunedì, hanno coinvolto anche il team della Carovana dei ghiacciai, la campagna di Legambiente in collaborazione con Cipra Italia e la Fondazione Glaciologica Italiana.
Gli esperti hanno osservato anche fenomeni geomorfologici collegati alla fusione: in particolare la crescente instabilità della morena laterale destra, dovuta allo scioglimento di nuclei di ghiaccio inglobati nei depositi glaciali, e l’aumento della copertura detritica davanti alla fronte, conseguenza di crolli e colate dal fianco destro del ghiacciaio.
Un patrimonio in rapido declino
Il quadro generale dei ghiacciai in Alto Adige resta critico. Secondo i dati dell’ufficio Idrologia e dighe della Provincia autonoma di Bolzano, tra il 1997 e il 2023 la superficie complessiva dei ghiacciai si è quasi dimezzata: da 122,2 km² a 72,2 km². Anche il numero dei ghiacciai è calato da 234 a 203, mentre sono aumentate le placche glaciali, passate da 325 a 729 a causa della progressiva frammentazione delle masse di ghiaccio.
Ghiacciaio Solda, nel 2025 perso un altro tratto di 26 metri
(con fonte AdnKronos)
