Meteo, tempesta equinoziale: piogge torrenziali e frane tra Lombardia e Liguria

Meteo: allerta arancione, fiumi esondati e traffico ferroviario interrotto: ecco la mappa dei disagi
Con la fine ufficiale dell’estate l’autunno si apre con una violenta “tempesta equinoziale”. Da oggi una vasta perturbazione atlantica sta travolgendo l’Italia, portando temporali intensi, venti forti e un brusco calo delle temperature fino a 10 gradi. Sulle Alpi tornerà anche la neve già dai 2000 metri, un cambiamento netto dopo le punte record di zero termico a 4500 metri solo pochi giorni fa.
Lombardia: allerta e frane
La Regione Lombardia ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico. Colpite soprattutto le province di Como, Monza e Varese: allagamenti, sottopassi invasi e frane hanno richiesto oltre settanta interventi dei Vigili del Fuoco. A Turate un automobilista è stato salvato in un sottopasso allagato, mentre tra Como e Blevio una frana ha bloccato la strada coinvolgendo un’auto, fortunatamente senza feriti. Criticità anche a Lavena Ponte Tresa per l’esondazione di un torrente e lungo la SS 340 Regina ad Argegno, chiusa per detriti. A Milano piove senza sosta dalla notte: alle 7 erano già caduti fino a 80 millimetri di pioggia nell’area nord. Il Comune raccomanda di evitare parchi e aree a rischio esondazione e ha attivato il Centro operativo comunale di Protezione civile.
Liguria: fiumi oltre i livelli di guardia
La situazione più grave è in Liguria, in particolare nel savonese e in Val Bormida. A Cairo Montenotte è esondato il fiume Bormida, mentre tra Dego e Piana Crixia si sono registrati fino a 413 millimetri di pioggia in otto ore. Frane e allagamenti diffusi hanno costretto i vigili del fuoco a decine di interventi e al salvataggio di automobilisti intrappolati. La circolazione ferroviaria è sospesa sulle linee Savona-Torino, Savona-Alessandria e Breil-Ventimiglia, con forti rallentamenti anche sulla Ventimiglia-Genova e sulla Genova-Torino. Allerta arancione confermata almeno fino al primo pomeriggio.
Meteo: prossime ore sotto osservazione
I meteorologi di iLMeteo.it segnalano la possibilità di temporali autorigeneranti, con piogge concentrate e persistenti che aumentano il rischio di alluvioni lampo. La Protezione civile resta in contatto con i sindaci e invita alla massima prudenza. Il fronte perturbato si sposterà progressivamente verso il Centro-Sud, mentre in montagna la neve farà la sua comparsa già da martedì.
(con fonte AdnKronos)
