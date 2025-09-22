Meteo, tempesta equinoziale: piogge torrenziali e frane tra Lombardia e Liguria

Connect with us

Published

43 minuti ago

on

Meteo: allerta arancione, fiumi esondati e traffico ferroviario interrotto: ecco la mappa dei disagi

Con la fine ufficiale dell’estate l’autunno si apre con una violenta “tempesta equinoziale”. Da oggi una vasta perturbazione atlantica sta travolgendo l’Italia, portando temporali intensi, venti forti e un brusco calo delle temperature fino a 10 gradi. Sulle Alpi tornerà anche la neve già dai 2000 metri, un cambiamento netto dopo le punte record di zero termico a 4500 metri solo pochi giorni fa.

Lombardia: allerta e frane

La Regione Lombardia ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico. Colpite soprattutto le province di Como, Monza e Varese: allagamenti, sottopassi invasi e frane hanno richiesto oltre settanta interventi dei Vigili del Fuoco. A Turate un automobilista è stato salvato in un sottopasso allagato, mentre tra Como e Blevio una frana ha bloccato la strada coinvolgendo un’auto, fortunatamente senza feriti. Criticità anche a Lavena Ponte Tresa per l’esondazione di un torrente e lungo la SS 340 Regina ad Argegno, chiusa per detriti. A Milano piove senza sosta dalla notte: alle 7 erano già caduti fino a 80 millimetri di pioggia nell’area nord. Il Comune raccomanda di evitare parchi e aree a rischio esondazione e ha attivato il Centro operativo comunale di Protezione civile.

Liguria: fiumi oltre i livelli di guardia

La situazione più grave è in Liguria, in particolare nel savonese e in Val Bormida. A Cairo Montenotte è esondato il fiume Bormida, mentre tra Dego e Piana Crixia si sono registrati fino a 413 millimetri di pioggia in otto ore. Frane e allagamenti diffusi hanno costretto i vigili del fuoco a decine di interventi e al salvataggio di automobilisti intrappolati. La circolazione ferroviaria è sospesa sulle linee Savona-Torino, Savona-Alessandria e Breil-Ventimiglia, con forti rallentamenti anche sulla Ventimiglia-Genova e sulla Genova-Torino. Allerta arancione confermata almeno fino al primo pomeriggio.

Meteo: prossime ore sotto osservazione

I meteorologi di iLMeteo.it segnalano la possibilità di temporali autorigeneranti, con piogge concentrate e persistenti che aumentano il rischio di alluvioni lampo. La Protezione civile resta in contatto con i sindaci e invita alla massima prudenza. Il fronte perturbato si sposterà progressivamente verso il Centro-Sud, mentre in montagna la neve farà la sua comparsa già da martedì.

LE ULTIME NOTIZIE

Cyberattacco: ancora disagi negli aeroporti europei

22 Settembre 2025
Problemi a Bruxelles e Londra ancora per il Cyberattacco. Berlino e Dublino tornano alla normalità Alcuni aeroporti europei continuano a...
Read More
Cyberattacco: ancora disagi negli aeroporti europei

Meteo, tempesta equinoziale: piogge torrenziali e frane tra Lombardia e Liguria

22 Settembre 2025
Meteo: allerta arancione, fiumi esondati e traffico ferroviario interrotto: ecco la mappa dei disagi Con la fine ufficiale dell’estate l’autunno...
Read More
Meteo, tempesta equinoziale: piogge torrenziali e frane tra Lombardia e Liguria

Salone Nautico di Genova, il circuito nazionale punta su giovani e territori

22 Settembre 2025
Salone Nautico di Genova: presentati gli eventi patrocinati da Confindustria Nautica. Focus su formazione, cultura del mare e calendario condiviso...
Read More
Salone Nautico di Genova, il circuito nazionale punta su giovani e territori

Israele-Palestina, Tel Aviv respinge riconoscimento da parte di Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo

22 Settembre 2025
Israele-Palestina, Tel Aviv: “Riconoscimento è dichiarazione che destabilizza la regione e premia Hamas”. Berlino frena, Riad e Doha applaudono Israele...
Read More
Israele-Palestina, Tel Aviv respinge riconoscimento da parte di Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo

Musetti in semifinale a Chengdu: sfida con Shevchenko intorno alle 13 italiane

22 Settembre 2025
L’azzurro Musetti a caccia della finale nell’Atp 250 cinese: precedenti, orario e dove seguire il match Lorenzo Musetti torna in...
Read More
Musetti in semifinale a Chengdu: sfida con Shevchenko intorno alle 13 italiane

Tensione nel Baltico: caccia tedeschi intercettano aereo russo, Tallinn chiede riunione Onu

22 Settembre 2025
Ancora una aereo russo nei cieli d'Europa. Trump assicura sostegno a Polonia e Paesi baltici, Mosca accusa Nato e Ue...
Read More
Tensione nel Baltico: caccia tedeschi intercettano aereo russo, Tallinn chiede riunione Onu

Kim Jong-un: “Ho bei ricordi di Trump, pronto a nuovo dialogo”

22 Settembre 2025
Il leader nordcoreano Kim Jong-un apre a colloqui se Washington rinuncia alla richiesta di disarmo nucleare Il leader nordcoreano Kim...
Read More
Kim Jong-un: “Ho bei ricordi di Trump, pronto a nuovo dialogo”

Trump omaggia Charlie Kirk: “Un martire per la libertà dell’America”

22 Settembre 2025
Il presidente a Glendale davanti a 100mila persone annuncia la Medal of Freedom per Charlie Kirk Donald Trump ha chiuso...
Read More
Trump omaggia Charlie Kirk: “Un martire per la libertà dell’America”

Italia, sciopero generale per Gaza: trasporti e servizi a rischio

22 Settembre 2025
Stop di 24 ore per uno sciopero generale in solidarietà con il popolo palestinese e la Global Sumud Flotilla Lunedì...
Read More
Italia, sciopero generale per Gaza: trasporti e servizi a rischio

Serie A: Fiorentina ko con il Como, l’Inter torna a vincere in campionato

22 Settembre 2025
Viola ancora senza successi in Serie A, nerazzurri risalgono dopo due sconfitte La Fiorentina incassa la seconda sconfitta consecutiva in...
Read More
Serie A: Fiorentina ko con il Como, l’Inter torna a vincere in campionato
Cyberattacco: ancora disagi negli aeroporti europei Cyberattacco: ancora disagi negli aeroporti europei 22 Settembre 2025
Meteo, tempesta equinoziale: piogge torrenziali e frane tra Lombardia e Liguria Meteo, tempesta equinoziale: piogge torrenziali e... 22 Settembre 2025
Salone Nautico di Genova, il circuito nazionale punta su giovani e territori Salone Nautico di Genova, il circuito... 22 Settembre 2025
Israele-Palestina, Tel Aviv respinge riconoscimento da parte di Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo Israele-Palestina, Tel Aviv respinge riconoscimento da... 22 Settembre 2025
Musetti in semifinale a Chengdu: sfida con Shevchenko intorno alle 13 italiane Musetti in semifinale a Chengdu: sfida... 22 Settembre 2025
Tensione nel Baltico: caccia tedeschi intercettano aereo russo, Tallinn chiede riunione Onu Tensione nel Baltico: caccia tedeschi intercettano... 22 Settembre 2025
Kim Jong-un: “Ho bei ricordi di Trump, pronto a nuovo dialogo” Kim Jong-un: “Ho bei ricordi di... 22 Settembre 2025
Trump omaggia Charlie Kirk: “Un martire per la libertà dell’America” Trump omaggia Charlie Kirk: “Un martire... 22 Settembre 2025
Italia, sciopero generale per Gaza: trasporti e servizi a rischio Italia, sciopero generale per Gaza: trasporti... 22 Settembre 2025
Serie A: Fiorentina ko con il Como, l’Inter torna a vincere in campionato Serie A: Fiorentina ko con il... 22 Settembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending