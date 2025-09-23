Maltempo, allerta arancione in tre regioni: piogge intense e rischio frane

Video
Temporali e rovesci su gran parte del Nord, maltempo in arrivo anche al Centro
Dopo l’esondazione del Seveso e le frane nel Comense, il maltempo non dà tregua. Per oggi, martedì 23 settembre, la Protezione civile ha emesso allerta arancione per Lombardia, Veneto e Lazio. In Lombardia è prevista moderata criticità per rischio idrogeologico su Valchiavenna, media e bassa Valtellina, laghi e prealpi varesine, prealpi occidentali, Orobie bergamasche e nodo idraulico di Milano.
Sul Veneto piogge intense continueranno fino alla sera di mercoledì 24: attivata la sala operativa emergenze regionale, con sorveglianza speciale sulle aree centro-orientali e sui movimenti franosi già attivi.
Maltempo: Centro Italia in allerta
Nel Lazio allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico sui bacini di Roma, del Liri, dell’Aniene e su quelli costieri nord e sud. In Toscana prorogata l’allerta gialla fino alle 17 di oggi per possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle zone centro-meridionali.
Previsioni e fenomeni attesi
Secondo iLMeteo.it il peggioramento è più evidente al Nord e sulle regioni tirreniche, con temporali, rovesci intensi e possibili grandinate. Particolarmente a rischio Liguria di Levante, alto Piemonte e alta Lombardia. La perturbazione si muoverà verso il Centro coinvolgendo Toscana, Umbria e Lazio, mentre Sud e isole maggiori vedranno un peggioramento nei prossimi giorni.
Temperature in calo e prime nevicate
L’ondata di maltempo porta anche un brusco abbassamento delle temperature: da oggi è attesa neve sulle Alpi già dai 2.000 metri, un anticipo d’inverno che potrebbe proseguire nelle prossime 48 ore.
(con fonte AdnKronos)
