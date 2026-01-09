Cadavere trovato a Martina Franca, resti di una donna ritrovati in una cisterna

Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118. Indagini in corso per chiarire le cause della morte

Cadavere trovato a Martina Franca – Il cadavere di una donna è stato rinvenuto questa mattina all’interno di una cisterna sotterrata nelle campagne di Martina Franca, in provincia di Taranto. La scoperta ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei sanitari del 118.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di recupero del corpo e i primi rilievi. Al momento non sono state rese note né l’identità della vittima né le circostanze che hanno portato al ritrovamento.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause della morte e ricostruire quanto accaduto. Saranno gli accertamenti medico-legali e i rilievi sul luogo a stabilire se si tratti di un decesso accidentale o di un fatto di natura diversa.

(con fonte AdnKronos)