Milano, Lambro sopra i 2,40 metri: evacuato il Ceas

Allerta arancione per maltempo su Lombardia e Liguria. Rischio allagamenti a Ponte Lambro
Un’ondata di maltempo ha colpito Milano nella notte tra martedì e mercoledì. Le precipitazioni più intense si sono registrate dalle 2.00 del mattino, con quasi 50 millimetri di pioggia caduti in due ore, come comunicato dall’assessore comunale alle Opere pubbliche e Protezione civile, Marco Granelli.
Lambro in piena e primi evacuati – Il fiume Lambro ha superato i 2,40 metri in via Feltre, registrando un incremento di 1,70 metri in due ore. Per precauzione è stata ordinata l’evacuazione della comunità Ceas (Centro Ambrosiano di Solidarietà), che accoglie persone fragili. In zona Ponte Lambro è stata chiusa via Vittorini con l’installazione delle paratie mobili per contenere il rischio di allagamenti, a causa della concomitante pressione sul sistema fognario.
Seveso sotto osservazione – Situazione meno critica per il Seveso, il cui bacino di laminazione resta in stato di allerta ma non è ancora entrato in funzione.
Allerta meteo sul Nord Italia – La perturbazione, di origine atlantica e proveniente dalla Francia, sta determinando condizioni di forte instabilità sulle regioni settentrionali e parte del Centro. Per la giornata di oggi, mercoledì 20 agosto, la Protezione civile ha confermato allerta arancione su Lombardia e Liguria, mentre resta allerta gialla su Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e su alcuni settori di Friuli-Venezia Giulia e Marche. Sono attesi rovesci di forte intensità, attività elettrica diffusa, possibili grandinate e raffiche di vento.
(con fonte AdnKronos)
