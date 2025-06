Montagna, otto morti nel primo weekend estivo: sei vittime in Trentino

Il Soccorso alpino ha effettuato oltre 100 interventi tra escursionisti, alpinisti e speleologi. Incidenti anche nel Lazio e in Sardegna

È drammatico il bilancio del primo fine settimana dell’estate per la montagna italiana: otto vittime e oltre cento interventi di soccorso, secondo quanto riferisce il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. A pagare il tributo più pesante è stato il Trentino-Alto Adige, dove si contano sei morti in cinque distinti episodi, tra cadute in fase di arrampicata, alpinismo e un incidente che ha coinvolto un aliante precipitato con due persone a bordo.

Le dinamiche degli interventi sono state molteplici, ma in più casi sono state riscontrate scelte imprudenti o l’uso di attrezzature non adeguate. In diverse situazioni è stato determinante l’utilizzo dell’app GeoResQ, sviluppata dal Soccorso alpino e dal CAI, che consente una rapida localizzazione delle persone in difficoltà.

Tra gli episodi più complessi, un intervento speleologico in Sardegna, nella grotta Sulidu de Arzane, nel comune di Orgosolo (Nuoro), dove due speleologi sono rimasti feriti. Le operazioni di soccorso, concluse alle 21:30 di domenica, hanno coinvolto circa 30 tecnici specializzati e l’elisoccorso di base a Olbia. I due feriti sono stati recuperati e trasportati in ospedale.

Un altro incidente grave si è verificato nel Lazio, nel gruppo montuoso del Terminillo, tra Monte Elefante e Monte Brecciaro, dove un escursionista di Foligno è precipitato per alcune centinaia di metri lungo una cresta esposta. L’uomo, politraumatizzato, è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso alpino, stabilizzato e recuperato con verricello dall’elicottero per essere trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma. Il compagno, illeso, è stato accompagnato in sicurezza fino alla propria auto.

Il Corpo nazionale rinnova l’appello alla prudenza e alla preparazione, soprattutto in una stagione in cui l’afflusso in montagna tende a intensificarsi e il rischio di incidenti è elevato.

