Università di Bologna rifiuta corso di filosofia per ufficiali dell’Esercito

Il generale Masiello deluso dal rifiuto dell’Alma Mater: scoppia la polemica

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Carmine Masiello, ha espresso sorpresa e delusione per il rifiuto dell’Università di Bologna di attivare un corso di laurea in Filosofia destinato a 10-15 giovani ufficiali. “L’obiettivo era stimolare un pensiero laterale tra i miei ufficiali e permettere loro di uscire dagli schemi tradizionali”, ha spiegato Masiello.

Il punto del Governo

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha contattato il rettore Giovanni Molari. Pur rispettando l’autonomia del dipartimento di Filosofia, Bernini ha condiviso il disappunto del generale: “Temere una ‘militarizzazione’ in un percorso accademico significa rinunciare alla missione formativa: l’università deve aprire, non chiudere”.

Reazioni politiche

Anche la politica si è schierata: Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, ha espresso solidarietà all’Esercito e al generale Masiello, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni civili e militari. Piero Fassino, vicepresidente della commissione Difesa della Camera per il Pd, ha definito il rifiuto “una conferma della deriva ideologica di parte del mondo accademico, che dovrebbe invece essere luogo di formazione e approfondimento”.

