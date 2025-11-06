Incidente Arignano 6 novembre: auto contro bus, un morto e venti feriti

-Incidente Arignano (TO), scontro tra un’auto e un autobus: morta una persona-

Tragico incidente Arignano, 6 nov. 2025 – Un’auto si è scontrata violentemente con un autobus nei pressi del centro abitato, causando la morte del conducente della vettura e il ferimento di una ventina di passeggeri del bus, per lo più studenti diretti a scuola.

L’impatto è avvenuto intorno alle 7.30. L’autobus, con a bordo circa cinquanta persone, è finito di traverso sulla carreggiata dopo l’urto. I soccorsi del 118 di Azienda Zero sono arrivati in pochi minuti con più ambulanze e l’elisoccorso regionale, mentre i vigili del fuoco hanno estratto il corpo senza vita dell’automobilista dalle lamiere.

Le prime informazioni sull’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Le forze dell’ordine stanno lavorando per definire l’esatta dinamica dello scontro e capire se uno dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta.

Tra i passeggeri del bus si contano una ventina di feriti lievi, nessuno in condizioni critiche. Tutti i ragazzi sono stati assistiti dai sanitari sul posto e alcuni trasferiti in ospedale per accertamenti.

Soccorsi e rilievi

Il tratto di strada interessato dall’incidente ad Arignano è rimasto chiuso per ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri per i rilievi tecnici. L’elicottero dell’elisoccorso regionale ha sorvolato l’area per coordinare il trasporto dei feriti più gravi, ma la maggior parte dei contusi ha riportato traumi lievi.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos) incidente ad Arignano